Encontraron muerta a una mujer en Bariloche: había ido a pescar al río y estaba desaparecida

La ciudad de Bariloche se encuentra conmocionada tras un estremecedor hallazgo. Se trata de una mujer de 62 años que fue encontrada muerta en el río Manso, al sur de la ciudad rionegrina. La policía intenta determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo a lo informado, la víctima, identificada como Cecilia María Grandval, había salido de su casa el martes cerca de las 19 con la intención de pescar en un tramo de la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 25,5.

Sin embargo, como con el correr de las horas no regresó, su pareja dio aviso a las autoridades y se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda. Para ello, participaron baquianos de la zona, efectivos de la Patrulla de Montaña, Bomberos de Rescate de El Bolsón y personal de la Comisaría 12.

Finalmente, tras horas de búsqueda, se lcalizó un cuerpo y posteriormente las autoridades confirmaron que se trataba de Grandval.

Las primeras evaluaciones indican que la víctima habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el agua y que la corriente del río la arrastró varios kilómetros hasta el punto donde finalmente fue hallada.

Además, se informó que el cuerpo presentaba hematomas en ambas rodillas, compatibles con un golpe producto de una caída directa al cauce del río.

Por otro lado, cerca del lugar donde se presume que Grandval cayó al agua, fue encontrada una caña de pescar. Las pericias no detectaron signos de violencia, resistencia ni indicios de algún hecho delictivo.

La investigación continúa a cargo de la Policía de Río Negro, que hasta el momento no brindó mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho.