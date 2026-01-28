"Está totalmente prohibido": el comunicado del Parque Nacional Nahuel Huapi tras el fallecimiento de la turista

Este lunes, una turista de la provincia de Buenos Aires, identificada como Silvina Garibaldi, falleció tras tirarse a la Cascada Fray y golpearse la cabeza con una piedra en el Parque Nacional Nahuel Huapi , ubicado en San Carlos de Bariloche .

Garibaldi, que iba a cumplir 60 años en febrero, estaba de viaje junto con su marido. En el medio de la angustia por la tragedia, el Parque decidió sacar un comunicado para explicar lo ocurrido.

"La víctima llegó al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas. Según información recibida, se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente", comenzó el texto que publicó el Parque Nacional Nahuel Huapi en su Instagram.

"Los presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales. Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente. En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional", continuaron relatando.

Asimismo, detallaron cómo fue el operativo que se desplegó para trasladar el cuerpo de la turista : "Cerca de las 00:50 AM de la madrugada de hoy terminó el operativo con el retiro del cuerpo, autorizado por Fiscalía provincial. El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local.

Por otro lado, destacaron un dato relevante: "En ese sector muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad. Cabe destacar que en esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten".

silvina garibaldi parque nacional nahuel huapi La foto de la cascada que compartió el Parque.

"Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima", concluyó el texto.

Quién era la turista que falleció en Bariloche

Según informó Diario Río Negro, se trata de Silvana Garibaldi, una mujer de 59 años que vivía en Pilar, provincia de Buenos Aires. Tenía tres hijos y el próximo 28 de febrero iba a cumplir 60.

Garibaldi era Licenciada en Administración de Empresas, graduada de la Universidad de Buenos Aires. En su perfil de Linkedin se presentaba como una “especialista en potenciar negocios a través de estrategias comerciales innovadoras, optimización de la relación con clientes y desarrollo de modelos de venta efectivos”.