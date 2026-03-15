Nuevo asalto armado a un comercio en Mendoza: le robaron a clientes y se llevaron la recaudación

Dos delincuentes perpetraron un asalto a mano armada la noche del sábado en la sucursal de una reconocida carnicería en Godoy Cruz . Los autores le robaron a los clientes que se encontraban en el local y también se alzaron con la recaudación. Posteriormente, un operativo permitió recuperar el celular de una víctima.

El hecho de inseguridad ocurrió pasadas las 20.30 cuando dos sujetos irrumpieron en un local de Granja Benedetti , que funciona en avenida San Martín al 1.100 . Uno de ellos, que vestia campera negra, portaba un arma de fuego y la apuntó hacia un empleado, de 29 años, y dos clientes, un hombre y una mujer, de 42 y 46 años, respectivamente.

El malviviente los obligó a tirarse al piso, lo que provocó que las víctimas posteriormente no pudieran aportar mayores datos sobre las característicias físicas y de vestimenta de los ladrones, de acuerdo con lo que posteriormente declararon. Acto seguido, pasó al sector de la caja y sustrajo todo el dinero en efectivo.

Al mismo tiempo, el cómplice abordó a los clientes: a la mujer le robó 40 mil pesos en billetes que llevaba en una mano y al hombre le quitó el iPhone 13 Pro que tenía en los bolsillos, detalla la información policial.

Una vez con el botín en su poder, los maleantes se dieron a la fuga a pie por calle Buenos Aires , en dirección al este, agregaron las víctimas en sus testimoniales.

El inicio de la investigación y un celular recuperado

Momentos más tarde, las autoridades tomaron conocimiento sobre el episodio y se trasladaron a la escena policías uniformados de la jurisdicción, personal de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz (UID) y la Policía Científica, para realizar las averiguaciones y peritajes pertinentes.

Por su parte, algunos minutos después se presentó nuevamente en el lugar el hombre que estaba comprando y fue víctima de los ladrones, ya que había ido a buscar su notebook a su casa y así pudo conocer la ubicación de su celular, mediante el GPS del aparato.

De esa manera, se montó un operativo para ir busca del aparato y, posiblemente, atrapar a los delincuentes. No obstante, una vez allí, constataron que el teléfono del hombre había sido descartado en la vía pública, sobre calle Montes de Oca, entre Lautaro y Gorriti, en las cercanías del barrio Parque Sur.

Debido a eso, los pesquisas creen que los autores del robo a mano armada podrían tener base en ese sector del oeste godoicruceño, siendo esa la primera pista para avanzar con la identidad de los sujetos.

Tres asaltos a comercios en pocos días

El asalto a la sucursal de Granja Benedetti ocurrido este viernes, se trasformó en el tercer hecho de similares características que registaron en los últimos días.

La seguidilla tuvo su inicio con el golpe a la Joyería-Relojería Prestige, ocurrido la mañana en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. En ese hecho, los ladrones encapuchados abordaron a las dueñas y una trabajadora mientras abrían el negocio.

imagen Los trabajos de la Policía Científica tras el asalto en la Joyería-Relojería Prestige, ubicada en pleno centro de Mendoza. MDZ.

Mediante amenazas de arma de fuego, las llevaron a un sector trasero del comercio y luego se llevaron varias alhajas por un costo que superaba los 5.000.000 de pesos.

Por su parte, en horas de la noche de esa misma jornada, asaltantes con los rostros tapados asaltaron a mano armada una franquicia de la tienda Central de Bebidas, ubicada en calles Rivadavia y Beltrán de Godoy Cruz.

En ese hecho, que fue revelado por MDZ, los autores huyeron con 800.000 pesos del sueldo de un empleado, $120.000 de la caja registradora, dos vinos, una botella de whisky y un celular Samsung A23. Además, también dos billeteras, una de un cliente, y las llaves del local.

PORTADA ASALTO GODOY CRUZ Los autores del golpe armado a la Central de Bebidas fueron captados por una cámara de seguridad del comercio. MDZ.

En ambos casos, los autores quedaron filmados por las cámaras de seguridad de ambos locales, por lo que las imágenes quedaron a disposición del fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotres Oscar Malla, quien lidera la investigación por los asaltos.