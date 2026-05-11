Cayó "Perrito": un exconvicto que lideraba una banda que asaltaba jubilados a punta de pistola

Un operativo permitió la captura de dos hombres, entre ellos "Perrito", un peligroso exconvicto, quien recuperó su libertad hace un año. Asaltaban jubilados.

Un violento asalto contra un matrimonio de jubilados de 84 años en Don Torcuato terminó con la desarticulación de una banda de asaltantes. Uno de ellos es un conocido criminal de la zona, quien había salido de prisión hace 9 meses.

El hecho tuvo lugar en una vivienda situada en la calle Rincón al 400, en la zona norte del conurbano. Las víctimas fueron sorprendidas por los delincuentes tras escuchar un fuerte ruido en su finca.

La imagen de los dos asaltantes tras el robo a jubilados Los asaltantes, que se encontraban armados, golpearon a los ancianos y se apoderaron de diversos objetos de valor antes de huir del lugar caminando con un bolso en la mano, con total tranquilidad. El momento donde se alejan de la zona quedó registrado en video.

ad fea La intervención de la Comisaría Tercera de Tigre fue fundamental para resolver el caso. Mediante el análisis de las cámaras de seguridad y el seguimiento de las rutas de escape, los investigadores lograron localizar a los sospechosos en el barrio Bancalari. Como resultado de tres allanamientos, las autoridades apresaron a dos individuos de 20 y 30 años.

Quién es el Perrito El mayor de los detenidos, Leandro Luis Vera (30 años), es un exrecluso de la Unidad Penitenciaria N° 60, de la que había recuperado la libertad hace apenas nueve meses. Su historial delictivo es extenso e incluye condenas previas por robo calificado doblemente agravado por el uso de arma de fuego y homicidio críminis causae en grado de tentativa.