Corridas, golpes y dos detenidas tras una pelea en el McDonald's de la Terminal

Una salida nocturna terminó en escándalo durante la mañana del lunes, cuando una pelea entre grupos de mujeres que había comenzado en un boliche se trasladó hasta un local de comidas rápidas ubicado en la Terminal de Ómnibus y obligó a desplegar un importante operativo policial.

El episodio ocurrió en el restaurante McDonald’s ubicado en las inmediaciones del Nudo Vial , donde efectivos policiales intervinieron tras un llamado a la línea de emergencia 911 que alertaba sobre una violenta discusión dentro del comercio.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conflicto se originó horas antes en el boliche The Bar , donde dos grupos de jóvenes comenzaron una discusión en medio de la noche.

Una de las protagonistas, una mujer trans , aseguró que el enfrentamiento comenzó luego de que otras jóvenes se molestaran por la cercanía que mantenía con un hombre dentro del local bailable.

“Yo me estaba comiendo a un chico y de la nada vinieron a pegarme”, relató la joven en declaraciones tras el episodio.

Ademas, agregó que a una de las involucradas le molesto lo que hacia con el chico y la discusión se fue a los puños y patadas.

La pelea continuó minutos más tarde en el local de comidas rápidas, hasta donde varios de los involucrados llegaron luego de salir del boliche.

Corridas, gritos y presencia policial

De acuerdo con la información, la discusión subió rápidamente de tono y derivó en golpes dentro y fuera del comercio, generando tensión entre clientes y empleados del lugar.

Ante la situación, personal de seguridad privada dio aviso a la Policía y se desplegó un operativo en la playa de estacionamiento de la Terminal para controlar el enfrentamiento.

Como resultado del procedimiento, dos jóvenes fueron detenidas, mientras que las autoridades avanzaban en la identificación de otros participantes que habrían intervenido en la pelea.