Hallaron los restos descuartizados a un jubilado desaparecido en un edificio abandonado

El hallazgo de los restos de Aníbal Cepeda, un jubilado de 72 años que había desaparecido el 20 de abril, generó conmoción en Río Gallegos.

Los restos de Aníbal Cepeda, un jubilado de 72 años que se encontraba desaparecido desde el 20 de abril, fueron encontrados en Río Gallegos.

El cadáver de Aníbal Cepeda, un jubilado de 72 años que se encontraba desaparecido desde el 20 de abril, fue hallado tras intensas jornadas de búsqueda este domingo. El cuerpo fue encontrado descuartizado en distintas locaciones de la ciudad. Según los medios locales, los rasgos morfológicos coinciden con los del vecino desaparecido.

Los restos fueron localizados en un complejo habitacional situado en la calle Gobernador Moyano al 500, cerca de la zona costera de Rio Gallegos. Los peritos encontraron partes del cuerpo en el tanque de agua de uno de los departamentos y otros restos en un pozo ciego de una vivienda ubicada a pocos metros, sobre la calle Pellegrini.

Quién es el único detenido La investigación dio un vuelco fundamental tras la detención de Félix Marcelo Curtti. Según trascendió, fue este sospechoso quien aportó los datos necesarios para que la División de Investigaciones (DDI) y el personal de Criminalística llegaran hasta el inmueble donde se ocultaban los restos. Curtti permanece detenido a la espera de su declaración indagatoria para determinar su vinculación directa con el crimen.

Más detalles de la causa en Río Gallegos Uno de los puntos más llamativos del caso es el lugar donde apareció el cadáver. El complejo de departamentos forma parte de los bienes decomisados en una causa federal por corrupción vinculada a Daniel Muñoz, exsecretario privado presidencial.

Debido a constantes hechos de vandalismo y robos, el predio se encontraba bajo la administración del Estado (AABE) y contaba con una vigilancia reforzada por parte de la Gendarmería Nacional, lo que ahora plantea interrogantes sobre cómo el cuerpo fue ingresado y ocultado en ese sector bajo custodia.