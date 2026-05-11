Las imágenes de una intensa persecución en Maipú: escapaba en moto, cruzó semáforos en rojo y terminó detenido

Un motociclista fue detenido este fin de semana Maipú luego de protagonizar una intensa persecución por evitar un control policial. Durante la persecución, el joven circuló en alta velocidad , cruzó semáforos en rojo , realizó maniobras en contramano y puso en riesgo a otros conductores antes de ser reducido por efectivos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 16, en calle López Rivas al 100, cuando policías que se preparaban para realizar un control policial de rutina observaron dos motocicletas circulando de manera peligrosa por calle Zanichelli .

El sospechoso fue perseguido tras darse a la fuga frente a un control policial. Video: NVS Seguridad

Al advertir la presencia policial, uno de los motociclistas aceleró y comenzó a escapar por distintas arterias del departamento ignorando las señales luminosas y las sirenas del móvil policial.

De acuerdo con la reconstrucción del procedimiento, durante la fuga el conductor cruzó semáforos en rojo, atravesó doble línea amarilla y rebasó vehículos por el lateral derecho, incluso circulando en contramano en algunos tramos.

WhatsApp Image 2026-05-10 at 19.08.43 El sospechoso luego de ser detenido por efectivos policiales. Gentileza.

La persecución finalizó en calle López Rivas, cuando el joven intentó ingresar rápidamente a una vivienda para evitar ser identificado.

Intentó escapar corriendo y fue reducido

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso descendió de la motocicleta e intentó escapar a pie, empujando a los efectivos que intentaban detenerlo. Sin embargo, fue reducido a pocos metros y trasladado posteriormente a sede policial.

WhatsApp Image 2026-05-10 at 19.08.42 En el procedimiento fue secuestrada una moto Honda XR 250 cc

Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta Honda XR 250cc , que quedó a disposición de las autoridades.