El robo de un bolso con dinero, persecución y un presunto asaltante baleado por una mujer policía en Las Heras

Una denuncia por el robo de una moto y un bolso con dinero desembocó en una persecución , la cual terminó con un presunto asaltante baleado la noche del domingo en Las Heras . Por el hecho aprehendieron a tres sospechosos del asalto y también detuvieron a la víctima, ya que hallaron un arma en su casa y tenía pedido de captura .

Fuentes policiales relataron a MDZ que todo comenzó alrededor de las 21, cuando policías de las Comisaría 16° patrullaban la zona del distrito de El Algarrobal y detectaron una motocicleta que circulaba de forma peligrosa por calle Quintana , por lo que intentaron frenarle el paso.

Sin embargo, el conductor aceleró para evadir a la patrulla policial, pero terminó siendo detenido a los pocos metros. Acto seguido, se le practicó la requisa al sospechoso, identificado como Adan Daniel García Atencio (27), quien llevaba una mochila violeta que tenía en el interior 1.200.000 pesos en efectivo.

Frente a eso, fue aprehendido y trasladado hasta la Comisaría 56° , junto con el secuestro de los billetes y la motocicleta en la que circulaba (una Mondial 110cc ).

Casi al mismo tiempo, los funcionarios públicos tomaron conocimiento de que se había producido una riña en las inmediaciones, sobre la misma calle. Cuando se desplazaron hasta ese punto, encontraron a un chico de 17 años, quien denunció que le robaron una moto de baja cilindrada, con las mismas características a la que conducía García Atencio, y una mochila con dinero.

FotoJet - 2026-05-04T183307.397 La Mondial y dinero recuperado tras el robo y el pistolón secuestrado a la víctima del asalto. Gentileza.

El menor de edad autorizó a los uniformados a ingresar a su domicilio, ubicado sobre calle Quintana al 2.900, donde realizaron un rápido registro y dieron con un pistolón en el interior de un mueble. Asimismo, al identificar a la presunta víctima del robo, se constató que tenía pedido de captura desde el 7 de abril de este año, solicitado por la fiscal de Menores Leticia Marti.

Por ese motivo, el adolescente quedó complicado, también fue detenido y se incautó el arma de fuego que tenía en su vivienda, surge de la información policial.

La persecución que terminó con el malviviente baleado

Minutos más tarde, mientras la Policía Científica trabajaba en el lugar donde cayó García Atencio, los efectivos que custodiaban la escena advirtieron la presencia de un Renault Simbol gris, vehículo en el que se movilizaban los autores del asalto denunciado por el menor de edad.

Inmeditamente, cuando el conductor del rodado notó el operativo policial, hizo una maniobra para esquivarlos, por lo que los efectivos salieron en persecución.

WhatsApp Image 2026-05-04 at 07.57.21 La arma TKO, más conocida como Matagatos o Cat Killer, que portaba el malviviente baleado. Gentileza.

Pese a que los uniformados desde la movilidad realizaron señas con las balizas y la sirena, no lograban que los sospechosos frenaran la marcha. Pero, unos metros más adelante, el vehículo frenó y un sujeto bajó del lado del acompañante, cruzando una acequia para darse a la fuga a pie.

En ese instante, una oficial también bajó de la movilidad y le dio la voz de alto policía al malviviente, pero este respondió esgrimiendo un arma de fuego hacia la humanidad de la mujer policía. Por eso, la efectivo no dudó y repelió la agresión haciendo uso del arma reglamentaria, aunque el individuo siguió corriendo y se perdió de vista.

La situación del sospechoso baleado

Al cabo de algunos minutos, vecinos alertaron sobre un hombre con una herida de arma de fuego en el cuello, que resultó ser el sospechoso baleado por la funcionaria pública. Posteriormente, fue localizado e identificado como José Luis Castillo (38), quien presentaba abudantes antecedentes y medidas judiciales pendientes.

PORTADA DETENIDOS PERSECUCIÓN LH Juliano Morales Rosales y Adan García Atencio, los otros dos detenidos por el robo. MDZ.

Luego, fue trasladado hasta el Hospital Gailhac, donde recibió las primeras asistencias médicas y, finalmente, lo derivaron al Hospital Lagomaggiore. En ese nosocomio capitalino, quedó internado con consigna policial hasta que reciba el alta.

En tanto, el conductor del Renault Symbol —vehículo que fue secuestrado— también fue aprehendido. El sujeto, individualizado como Juliano Eduardo Rosales (28), fue trasladado en la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, al igual que sus dos presuntos cómplices en el robo denunciado por el menor.

Asimismo, durante un rastrillaje por la zona donde fue baleado Castillo, se halló una pistola TKO, más conocida como Matagatos o Cat Killer, la cual utiliza proyectiles calibre 6 milímetros. La misma fue secuestrada e iba a ser peritada para avanzar con la investigación que se inició a raíz del hecho.