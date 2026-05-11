Luján de Cuyo: robó a dos menores con un arma de fuego y fue detenido a poco metros

El sospechoso fue atrapado en Lujan de Cuyo a pocas cuadras del lugar del asalto. Los efectivos recuperaron uno de los teléfonos y secuestraron un arma.

El sujeto fue detenido en Lujan de Cuyo a pocos metros del lugar del asalto. (Imagen ilustrativa)

La noche del domingo, dos adolescentes fueron asaltados en plena vía pública en Luján de Cuyo por un joven que los amenazó con una pistola para robarles sus pertenencias. Tras la denuncia de las víctimas, la Policía desplegó un operativo en la zona y logró detener al sospechoso a pocos metros del lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de Richieri y López y Planes, donde efectivos que realizaban patrullajes preventivos fueron interceptados por dos menores de 15 y 16 años.

Los amenazó y escapó corriendo De acuerdo con el relato de las víctimas, el delincuente los abordó en la vía pública y, mediante amenazas con arma de fuego, les robó un teléfono celular a cada uno antes de escapar corriendo.

Con las características aportadas por los adolescentes, los policías iniciaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones.

Lo atraparon a pocas cuadras Minutos después, los efectivos lograron localizar y detener al sospechoso a pocos metros de la escena del asalto.