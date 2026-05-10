Fotos y videos: así vivió Luján de Cuyo el desfile por un nuevo aniversario

Este domingo, los vecinos de Luján de Cuyo coparon las calles del departamento para disfrutar del tradicional Desfile Cívico Militar en la celebración del 171° aniversario de la comuna.

Los lujaninos participaron en masa de este nuevo desfile, el cual comenzó cerca de las 10 de la mañana y se desarrolló en una de las calles principales del departamento, la avenida Roque Sáenz Peña.

El encuentro, uno de los más representativos y esperados por todos, une la tradición, identidad y participación de todo el departamento en una fecha que emociona tanto a los grandes como a los más pequeños.

Diferentes instituciones de toda la comunidad participaron del evento, lo que reafirma el sentido de pertenencia y el orgullo del pueblo lujanino.

Desfile Luján de Cuyo El intendente Esteban Allasino disfrutó la celebración Maru Mena/Mdz

Este lunes habrá asueto administrativo

En el marco de las celebraciones, se anunció que el próximo lunes 11 de mayo las dependencias municipales no atenderán, excepto aquellas áreas que presten servicios esenciales.

La comuna lujanina tendrá asueto administrativo el día del aniversario y solo funcionarán con normalidad las áreas abocadas a brindar servicios.

Las mejores imágenes del desfile

Desfile Luján de Cuyo Maru Mena/Mdz

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Desfile cívico militar Luján de Cuyo Los abanderados de las escuelas dicen presente. Maru Mena/MDZ

lujan desfile Las escuelas son parte del desfile. Maru Mena/Mdz

Desfile Lujan El desfile convoca a miles de lujaninos. Maru Mena/Mdz

Desfile Cívico Militar de Luján de Cuyo Maru Mena/Mdz

Desfile Luján Las escuelas, piezas fundamentales del desfile Maru Mena/Mdz

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