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Tradición e identidad

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Fotos y videos: así vivió Luján de Cuyo el desfile por un nuevo aniversario

En su 171° aniversario, los vecinos de Luján de Cuyo disfrutaron del tradicional Desfile Cívico Militar que recorrió el centro del departamento.

MDZ Sociedad

desfile lujan
Maru Mena/Mdz

Este domingo, los vecinos de Luján de Cuyo coparon las calles del departamento para disfrutar del tradicional Desfile Cívico Militar en la celebración del 171° aniversario de la comuna.

Los lujaninos participaron en masa de este nuevo desfile, el cual comenzó cerca de las 10 de la mañana y se desarrolló en una de las calles principales del departamento, la avenida Roque Sáenz Peña.

Desfile Luján de Cuyo P

El encuentro, uno de los más representativos y esperados por todos, une la tradición, identidad y participación de todo el departamento en una fecha que emociona tanto a los grandes como a los más pequeños.

Diferentes instituciones de toda la comunidad participaron del evento, lo que reafirma el sentido de pertenencia y el orgullo del pueblo lujanino.

Desfile Luján de Cuyo
El intendente Esteban Allasino disfrutó la celebración

El intendente Esteban Allasino disfrutó la celebración

Este lunes habrá asueto administrativo

En el marco de las celebraciones, se anunció que el próximo lunes 11 de mayo las dependencias municipales no atenderán, excepto aquellas áreas que presten servicios esenciales.

La comuna lujanina tendrá asueto administrativo el día del aniversario y solo funcionarán con normalidad las áreas abocadas a brindar servicios.

Las mejores imágenes del desfile

Desfile Luján de Cuyo

Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo

Desfile cívico militar Luján de Cuyo
Los abanderados de las escuelas dicen presente.

Los abanderados de las escuelas dicen presente.

lujan desfile
Las escuelas son parte del desfile.

Las escuelas son parte del desfile.

Desfile Lujan
El desfile convoca a miles de lujaninos.

El desfile convoca a miles de lujaninos.

Desfile Cívico Militar de Luján de Cuyo
Desfile Luján
Las escuelas, piezas fundamentales del desfile

Las escuelas, piezas fundamentales del desfile

Desfile lujan
desfile lujan
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Maru Mena/Mdz

Maru Mena/Mdz

desfile lujan
desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Lujan
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo
Desfile Luján de Cuyo

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