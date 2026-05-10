Tradición e identidad|
Fotos y videos: así vivió Luján de Cuyo el desfile por un nuevo aniversario
En su 171° aniversario, los vecinos de Luján de Cuyo disfrutaron del tradicional Desfile Cívico Militar que recorrió el centro del departamento.
Este domingo, los vecinos de Luján de Cuyo coparon las calles del departamento para disfrutar del tradicional Desfile Cívico Militar en la celebración del 171° aniversario de la comuna.
Los lujaninos participaron en masa de este nuevo desfile, el cual comenzó cerca de las 10 de la mañana y se desarrolló en una de las calles principales del departamento, la avenida Roque Sáenz Peña.
El encuentro, uno de los más representativos y esperados por todos, une la tradición, identidad y participación de todo el departamento en una fecha que emociona tanto a los grandes como a los más pequeños.
Diferentes instituciones de toda la comunidad participaron del evento, lo que reafirma el sentido de pertenencia y el orgullo del pueblo lujanino.
Este lunes habrá asueto administrativo
En el marco de las celebraciones, se anunció que el próximo lunes 11 de mayo las dependencias municipales no atenderán, excepto aquellas áreas que presten servicios esenciales.
La comuna lujanina tendrá asueto administrativo el día del aniversario y solo funcionarán con normalidad las áreas abocadas a brindar servicios.