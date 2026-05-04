Rescataron a tres mujeres que quedaron varadas durante una travesía en Cacheuta

Los efectivos de la Patrulla de Rescate intervinieron tras un pedido de auxilio y rescataron a las tres mujeres, a quienes llevaron hasta una zona segura.

Las tres mujeres fueron asistidas por efectivos de la Patrulla de Rescate

Un operativo de rescate se llevó a cabo este lunes en el cerro Nahuel, en Cacheuta, Luján de Cuyo. Tres mujeres debieron ser auxiliadas luego de que una de ellas se descompensara mientras realizaban un recorrido por un sendero de trekking.

El hecho ocurrió cerca de las 16 en la Quebrada de los Claveles. La situación fue notificada a través de un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), lo que activó la intervención de la Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (Upram).

WhatsApp Image 2026-05-04 at 14.59.59 (1) Las mujeres siendo acompañadas por los policías de la Patrulla de Rescate. Gentileza.

El operativo de rescate De acuerdo a la información policial, una de las mujeres presentaba un cuadro de descompensación que le impedía descender por sus propios medios por lo que requirió asistencia urgente. A través de la llamada de una de las acompañantes, se pudo conocer la ubicación exacta y el estado de salud de la afectada, lo que facilitó el despliegue del operativo.

Finalmente, el personal logró ubicar a las tres mujeres y las acompañó durante el descenso hasta la zona de estacionamiento.