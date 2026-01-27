Quién era la turista que murió en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi

Se trata de una mujer de 59 años, oriunda de Pilar, provincia de Buenos Aires. Murió producto de un fuerte impacto en la cabeza.

La mujer se desplazó por una zona de la cascada que no está habilitada para ese tipo de actividades.

Un trágico episodio ocurrió el lunes por la tarde en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí, una turista se deslizó por un sector no habilitado de la cascada Frey y recibió un fuerte impacto en la cabeza que le provocó la muerte en el acto.

Quién era la turista Según informó Diario Río Negro, se trata de Silvana Garibaldi, una mujer de 59 años que vivía en Pilar, provincia de Buenos Aires. Tenía tres hijos y el próximo 28 de febrero iba a cumplir 60.

turista Nahuel Huapi Silvana Garibaldi - Facebook Garibaldi era Licenciada en Administración de Empresas, graduada de la Universidad de Buenos Aires. En su perfil de Linkedin se presentaba como una “especialista en potenciar negocios a través de estrategias comerciales innovadoras, optimización de la relación con clientes y desarrollo de modelos de venta efectivos”.

Cómo fue el trágico hecho Minutos antes de las 19.30, la víctima se encontraba realizando una excursión junto con un grupo de personas que habían llegado al lugar a bordo de una embarcación particular. Durante el recorrido, la mujer se desplazó por una zona de la cascada que no está habilitada para ese tipo de actividades y sufrió un golpe mortal.

Tras el accidente, las personas que acompañaban a la turista lograron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata. Sin embargo, la mujer no respondió a los intentos de reanimación y permaneció inconsciente hasta la llegada de los equipos de emergencia.