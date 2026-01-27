Murió una turista en una cascada del Parque Nacional Nahuel Huapi y los detalles son estremecedores

Una turista de la provincia de Buenos Aires perdió la vida este lunes por la tarde en el Parque Nacional Nahuel Huapi tras sufrir una caída fatal en la cascada Frey, uno de los atractivos naturales situados en el sendero Brazo Tristeza, en las inmediaciones de San Carlos de Bariloche, Río Negro.

El trágico episodio ocurrió minutos antes de las 19.30 cuando la mujer, de aproximadamente 50 años y oriunda de la localidad de Pilar, se deslizó por un sector de la cascada y recibió un fuerte impacto en la cabeza que le provocó la muerte en el acto.

Según informaron fuentes oficiales del parque nacional, la víctima se encontraba realizando una excursión junto con un grupo de personas que habían llegado al lugar a bordo de una embarcación particular. Durante el recorrido, la mujer se desplazó por una zona de la cascada que no está habilitada para ese tipo de actividades.

Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi señalaron que el uso de cascadas como deslizadores naturales está expresamente desaconsejado debido al alto riesgo que representan las superficies rocosas y la fuerza del agua en estos entornos naturales.

Tras el accidente, las personas que acompañaban a la turista lograron sacarla del agua y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata. Sin embargo, la mujer no respondió a los intentos de reanimación y permaneció inconsciente hasta la llegada de los equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el impacto se produjo en la zona de la nuca y habría provocado la muerte de manera instantánea.

¿Qué organismos participaron en el operativo de rescate?

Luego del llamado de emergencia, se activó un amplio operativo de rescate que involucró a múltiples organismos especializados. Participaron guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), integrantes de la Comisión de Auxilio (CAX), Prefectura Naval Argentina y un operador lacustre.

Las tareas de rescate se vieron complicadas por las características geográficas del lugar y por el horario nocturno en el que ocurrió el suceso, lo que obligó a extender el operativo hasta la madrugada del martes.

¿Cómo se realizó el traslado del cuerpo desde la cascada?

Cerca de la 1 de la madrugada del martes, el cuerpo fue retirado del área de la cascada y trasladado por tierra hasta la costa del lago Nahuel Huapi. Desde ese punto, fue llevado por vía lacustre hasta Bahía López, donde efectivos de la Policía de Río Negro realizaron las pericias correspondientes antes de su traslado a la morgue local para las actuaciones forenses de rigor.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades del parque tras el accidente?

Desde la administración del Parque Nacional Nahuel Huapi reiteraron la importancia de respetar estrictamente las normas de seguridad durante las excursiones y de no ingresar a sectores no habilitados, especialmente en áreas de cascadas y saltos de agua donde el riesgo de accidentes graves es elevado.

La investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho quedó a cargo de la Justicia provincial de Río Negro, que continuará con las actuaciones correspondientes en las próximas horas.