Más vuelos: una low cost unirá Buenos Aires con Madrid de forma directa

Una aerolínea low cost confirmó en las últimas horas que habrá más vuelos directos entre Argentina y España.

Con el interés incesante para viajar hacia el Viejo Continente, los argentinos recibieron una gran noticia que se concretará a mediados de año, pero que ya empieza a ser una realidad. Una low cost ofrecerá vuelos directos desde Buenos Aires a Madrid y viceversa.

El 24 de mayo comenzará a operar la aerolínea low cost Plus Ultra uniendo Buenos Aires-Madrid con niveles de ocupación superiores al 90%, según se conoció de forma oficial.

La propuesta de vuelos de la low cost hacia Madrid La aerolínea española Plus Ultra no descarta sumar nuevas rutas desde otras ciudades argentinas a medida que la operación se consolide. El primer vuelo partirá de Madrid el 23 de mayo y llegará a Buenos Aires al día siguiente.

En una primera etapa, la compañía operará dos frecuencias semanales y, a partir de junio, sumará una tercera. Esto significa que habrá una mayor conexión entre ambos países, ya que muchos argentinos anhelan viajar hacia España para visitar seres queridos, hacer turismo u otras posibilidades.

Apa Apla Aeroparque avión vuelos aviones gremio aeronáutico areonáutica (22).JPG Más vuelos. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. El objetivo que tiene la low cost, según se informó, es seguir ampliando la oferta hasta llegar al vuelo diario en dos años.