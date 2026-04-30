El Gobierno actualizó las tasas aeroportuarias y volar saldrá más caro

A través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, la ANAC fijó nuevos valores para los servicios de protección al vuelo en ruta y apoyo al aterrizaje, con esquemas diferenciados para vuelos internacionales.

Este jueves, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) formalizó la actualización de las tasas aeroportuarias a través de la Resolución 265/2026, publicada en el Boletín Oficial, y los nuevos valores entrarán en vigencia a partir de este viernes 1° de mayo.

La norma fija los cargos que pagan las aeronaves por dos conceptos centrales: la protección al vuelo en ruta —el acompañamiento técnico durante el trayecto— y el apoyo al aterrizaje. En ambos casos, los valores se calculan según el peso de la aeronave y los kilómetros recorridos, con un esquema acumulativo por bandas.

Estos servicios son prestados por la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.A. (EANA), organismo dependiente del Ministerio de Economía que gestiona el tránsito aéreo, las comunicaciones, la información aeronáutica y la seguridad operativa.

Las nuevas tarifas, en detalle Para vuelos de cabotaje (en pesos)