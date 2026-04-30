El Gobierno actualizó las tasas aeroportuarias y volar saldrá más caro
A través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, la ANAC fijó nuevos valores para los servicios de protección al vuelo en ruta y apoyo al aterrizaje, con esquemas diferenciados para vuelos internacionales.
Este jueves, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) formalizó la actualización de las tasas aeroportuarias a través de la Resolución 265/2026, publicada en el Boletín Oficial, y los nuevos valores entrarán en vigencia a partir de este viernes 1° de mayo.
La norma fija los cargos que pagan las aeronaves por dos conceptos centrales: la protección al vuelo en ruta —el acompañamiento técnico durante el trayecto— y el apoyo al aterrizaje. En ambos casos, los valores se calculan según el peso de la aeronave y los kilómetros recorridos, con un esquema acumulativo por bandas.
Estos servicios son prestados por la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.A. (EANA), organismo dependiente del Ministerio de Economía que gestiona el tránsito aéreo, las comunicaciones, la información aeronáutica y la seguridad operativa.
Las nuevas tarifas, en detalle
Para vuelos de cabotaje (en pesos)
- Protección al vuelo en ruta: Tarifa única de $ 0,4342 por tonelada y km
- Apoyo al aterrizaje: Mínimo $12,3985/tn - Máximo $49,5945/tn
Para vuelos internacionales (en dólares)
- Protección al vuelo en ruta: Mínimo US$0,0928/tn y km - Máximo US$0,1715/tn y km
- Apoyo al aterrizaje: Mínimo US$0,6202/tn - Máximo US$2,4795/tn
Sobretasa fuera de horario
- Entre $2.000 y $3.500 por hora según categoría del aeródromo — sin cambios
Tasa unificada aeronaves livianas
- Según año de fabricación — sin cambios
La ANAC justificó la medida en el incremento de los costos de los servicios aeronáuticos y encuadró la actualización bajo tres criterios: transparencia, relación con los costos reales y no discriminación entre operadores.