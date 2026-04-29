Aerolíneas Argentinas ofrece un 10% de descuento y vuelos de cabotaje en cuotas

La compañía de bandera Aerolíneas Argentinas presentó una nueva promoción orientada a impulsar los viajes dentro del país, ofreciendo beneficios económicos y facilidades de pago para sus pasajeros. Se trata de un 10% de descuento en vuelos de cabotaje con la chance de pagarlos en cuotas.

La iniciativa incluye la posibilidad de financiar los pasajes en hasta 18 cuotas sin interés , una combinación que busca incentivar la demanda en el mercado doméstico. Este tipo de estrategias comerciales se enmarca en una política más amplia de la aerolínea para estimular la compra anticipada y mejorar los niveles de ocupación en sus rutas nacionales.

El beneficio estará disponible desde el 5 de mayo a través de los canales habituales de venta de la compañía, como su sitio web, aplicación oficial y agencias autorizadas.

Además, las condiciones de financiación pueden variar según la entidad bancaria y el tipo de tarjeta utilizada, una práctica habitual en este tipo de promociones dentro del sector aerocomercial.

Este tipo de campañas no es nuevo para la empresa: en distintas ocasiones, la aerolínea ha lanzado ofertas que combinan descuentos con planes de cuotas para dinamizar el tráfico de pasajeros, especialmente en contextos donde el turismo interno enfrenta competencia con destinos internacionales.

Con esta propuesta, Aerolíneas Argentinas apuesta nuevamente a fortalecer el mercado de cabotaje, facilitando el acceso a viajes dentro del país mediante precios más competitivos y opciones de pago accesibles.