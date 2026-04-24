Últimos días para el 20% de descuento en Aerolíneas Argentinas: a quiénes alcanza y hasta cuándo

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción con 20% de descuento en pasajes internacionales dirigida a turistas de Brasil, con el objetivo de incentivar los viajes hacia el país durante la temporada baja. La oferta apunta a sostener la llegada de visitantes y el movimiento turístico en los meses previos al invierno.

La promoción tiene un plazo limitado: los pasajes con rebaja podrán comprarse únicamente hasta el 30 de abril de 2026.

En tanto, los vuelos podrán realizarse hasta el 20 de junio, cubriendo el período previo a las vacaciones de invierno, una etapa clave para mantener la actividad en destinos turísticos de todo el país.

El beneficio aplica exclusivamente a vuelos operados por Aerolíneas Argentinas con origen en Brasil y destino en Argentina.

A quiénes alcanza y cómo funciona la promoción

El descuento está dirigido a viajeros provenientes de Brasil, uno de los mercados más importantes para el turismo receptivo argentino.

La medida busca incentivar escapadas cortas y viajes de fin de semana, aprovechando la conectividad directa entre ambos países y las tarifas promocionales.

Uno de los puntos destacados es la posibilidad de arribar al Aeroparque Jorge Newbery, ubicado dentro de la Ciudad de Buenos Aires, lo que facilita el acceso rápido a zonas turísticas, gastronómicas y culturales.

Además, desde allí se puede conectar con vuelos de cabotaje hacia destinos como Bariloche, Mendoza, Iguazú o El Calafate.

Desde qué ciudades de Brasil se puede volar

La promoción incluye vuelos directos desde las principales ciudades brasileñas, sin necesidad de escalas en otros países:

San Pablo

Río de Janeiro

Curitiba

Porto Alegre

Florianópolis

Porto Seguro

Salvador de Bahía

Un impulso al turismo en temporada baja

Con esta campaña, la aerolínea busca sostener el flujo de turistas durante los meses de menor demanda y reforzar la actividad en el sector turístico.

La llegada de visitantes brasileños resulta clave para economías regionales, ya que su gasto impacta en rubros como hotelería, gastronomía y servicios, especialmente en períodos donde suele caer la ocupación.