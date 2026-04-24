Córdoba hará su primer Festival del Churro: cuándo es y cómo conseguir porciones gratis

La ciudad de Monte Cristo en la provincia de Córdoba se prepara para vivir una jornada distinta con la llegada del Primer Festival Provincial del Churro y Sabores Tradicionales, una propuesta que busca destacar la identidad gastronómica local y generar un punto de encuentro para toda la familia.

El evento se realizará el domingo 10 de mayo, de 15 a 20, en la Plaza Sarmiento, con entrada libre y gratuita. Como atractivo especial, desde la organización confirmaron que las primeras 500 personas en ingresar recibirán un voucher para acceder a los primeros churros sin costo.

Impulsada por el municipio, la iniciativa apunta a potenciar a emprendedores y productores regionales, además de promover el turismo interno dentro de la provincia de Córdoba. En caso de mal clima, las actividades se trasladarán al espacio cubierto Arena Monte Cristo.

Uno de los platos fuertes del festival será la elección de los mejores churros, con dos categorías: Amateur y Experto Churrero. En esta última participarán profesionales del rubro, incluidos quienes comercializan en food trucks.

El jurado estará integrado por especialistas de la Escuela de Gastronomía Celia, que evaluarán sabor, textura, presentación, originalidad e higiene. Los participantes deberán presentar seis unidades y explicar su proceso de elaboración. La competencia comenzará a las 17 y la premiación está prevista para las 19.30.

Feria, música y tradición

Más allá del concurso, el evento contará con un espacio dedicado a sabores tradicionales, donde se podrán degustar y adquirir productos regionales como quesos, embutidos y miel. También habrá feria de artesanos y espectáculos musicales en vivo para acompañar la jornada.

El intendente Daniel Haniewicz destacó que la propuesta busca “impulsar la gastronomía local, atraer visitantes y generar movimiento económico”, consolidando a la ciudad como un nuevo punto de referencia en el calendario cultural.

Quienes deseen competir ya pueden inscribirse a través de los canales oficiales del municipio. La participación es gratuita para aficionados, mientras que los profesionales deberán abonar un canon de inscripción.