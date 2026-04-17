Receta de churros al horno: la versión liviana que amarás

Receta de churros al horno, una versión más liviana del clásico, fácil de hacer en casa e ideal para disfrutar con algo dulce en la merienda.

Candela Spann

Esta receta es ideal para una merienda con amigos

Esta receta de churros al horno es una alternativa más liviana al clásico frito, ideal para disfrutar sin resignar sabor. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, estos churros al horno son perfectos para acompañar con algo dulce. Es una delicia fácil, económica y perfecta para cualquier momento.

Receta súper fácil de churros al horno
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Harina de trigo — 250 gramos

  • Agua — 250 mililitros

  • Manteca — 50 gramos

  • Azúcar — 20 gramos

  • Sal — 3 gramos

  • Huevos — 2 unidades (120 gramos)

  • Esencia de vainilla — 5 mililitros

Paso a paso para crear churros al horno deliciosos

1- En una olla, calentar el agua con la manteca, el azúcar y la sal hasta que hierva.

2- Retirar del fuego y agregar la harina de golpe, mezclando hasta formar una masa.

3- Volver a llevar al fuego unos minutos para secar la masa, removiendo constantemente.

4- Dejar entibiar y agregar los huevos de a uno, mezclando bien después de cada incorporación.

5- Sumar la esencia de vainilla y mezclar hasta lograr una masa suave.

6- Colocar la preparación en una manga con pico rizado.

7- Formar los churros al horno sobre una placa con papel manteca.

8- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos.

9- Cocinar hasta que estén dorados y firmes.

10- Retirar y, si se desea, espolvorear con azúcar antes de servir.

Receta de churros al horno caseros
De la cocina a la mesa

Los churros al horno son una excelente opción para disfrutar de este clásico sin necesidad de freír. Esta receta logra una textura equilibrada, con un exterior dorado y un interior suave que combina perfecto con dulce de leche o chocolate caliente. Son ideales para una merienda casera y también para compartir en familia. Además, se pueden aromatizar con ralladura de limón o naranja para darles un toque especial. Prepararlos al horno simplifica el proceso y reduce el uso de aceite. ¡Y a disfrutar!.

