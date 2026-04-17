Receta de churros al horno: la versión liviana que amarás
Esta receta de churros al horno es una alternativa más liviana al clásico frito, ideal para disfrutar sin resignar sabor. Con una textura crocante por fuera y suave por dentro, estos churros al horno son perfectos para acompañar con algo dulce. Es una delicia fácil, económica y perfecta para cualquier momento.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Harina de trigo — 250 gramos
Agua — 250 mililitros
Manteca — 50 gramos
Azúcar — 20 gramos
Sal — 3 gramos
Huevos — 2 unidades (120 gramos)
Esencia de vainilla — 5 mililitros
Paso a paso para crear churros al horno deliciosos
1- En una olla, calentar el agua con la manteca, el azúcar y la sal hasta que hierva.
2- Retirar del fuego y agregar la harina de golpe, mezclando hasta formar una masa.
3- Volver a llevar al fuego unos minutos para secar la masa, removiendo constantemente.
4- Dejar entibiar y agregar los huevos de a uno, mezclando bien después de cada incorporación.
5- Sumar la esencia de vainilla y mezclar hasta lograr una masa suave.
6- Colocar la preparación en una manga con pico rizado.
7- Formar los churros al horno sobre una placa con papel manteca.
8- Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos.
9- Cocinar hasta que estén dorados y firmes.
10- Retirar y, si se desea, espolvorear con azúcar antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los churros al horno son una excelente opción para disfrutar de este clásico sin necesidad de freír. Esta receta logra una textura equilibrada, con un exterior dorado y un interior suave que combina perfecto con dulce de leche o chocolate caliente. Son ideales para una merienda casera y también para compartir en familia. Además, se pueden aromatizar con ralladura de limón o naranja para darles un toque especial. Prepararlos al horno simplifica el proceso y reduce el uso de aceite. ¡Y a disfrutar!.