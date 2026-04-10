BAFICI 2026: cuándo arranca, cómo sacar entradas y todas las películas que se verán en el festival de cine independiente

Llega una nueva edición del BAFICI a la Ciudad de Buenos Aires con más de 300 películas nacionales e internacionales. El festival de cine independiente más importante de América Latina tendrá su 27° edición del 15 al 26 de abril. Conocé todos los detalles.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad, esta edición marcó un nuevo récord de inscripciones. En total se anotaron 4.637 películas: 1.014 producciones argentinas y 3.623 extranjeras. El balance oficial señaló un incremento tanto en la cantidad de inscripciones como en la participación de obras nacionales y de producciones del exterior.

Para esta edición, el festival contará con tres competencias principales: Internacional, Argentina, y Vanguardia y Género. A eso se sumarán más de veinte secciones paralelas, entre ellas Noches especiales, BAFICITO , Rescates, Trayectorias y Óperas primas. La programación estará orientada a reunir obras de autores consagrados y de nuevos realizadores, además de propuestas temáticas vinculadas con música, comedia, romance y distintos territorios.

Entre los focos anunciados figura uno dedicado a la directora Liliana Paolinelli, con exhibición de material previo a su reconocimiento público. También habrá retrospectivas de György Pálfi y Yugo Sakamoto, centradas en distintas formas de narración desde lo experimental y lo popular.

El festival incorporará además una recuperación de la obra de Pere Portabella, con nuevas películas no incluidas en una retrospectiva anterior, y un recorrido por la filmografía de Ángel Santos, desde sus inicios hasta sus trabajos más recientes.

Asimismo, en esta edición, el festival otorgará reconocimientos a la trayectoria a Raúl Perrone y Ana Poliak, dos nombres vinculados al desarrollo del cine independiente argentino.

Las películas destacadas de BAFICI 2026

Entre las películas destacadas de la programación figuran títulos argentinos como La muerte es algo que les sucede a los demás, de Ana García Blaya; El gato de Borges, de Moro Anghileri; La piel, de Javier Olivera; Lauchita, de Emi Castañeda; No matar, de Juan Villegas; y Yiya Murano: Muerte a la hora del té, de Alejandro Hartmann. También aparecen Plata o mierda, de Toia Bonino y Marcos Joubert; Para hacer una película solo se necesita un arma, de Santiago Sein; El cuerpo de la noche, de Celina Wolffelt; y Mudarse es lo segundo peor que te puede pasar en la vida, de Felicitas Páez.

BAFICI BAFICI se desarrollará del 15 al 26 de abril. BAFICI

Entre las producciones internacionales mencionadas se encuentran Phantoms of July, de Julian Radlmaier; Zone of Silence, de Michael Dietrich; La corazonada, de Diego Soto; y Are We Monsters?, de Thunska Pansittivorakul. A estas se agregan propuestas experimentales y documentales como Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda, y La luz que frenó el universo, de Javier de Azkue.

Dentro de los títulos señalados como más esperados aparecen The Day She Returns, de Hong Sang-soo; Yes, de Nadav Lapid; My Wife Cries, de Angela Schanelec; Le Cri des gardes, de Claire Denis; y Hukkle y Taxidermia, de György Pálfi.

Cómo sacar entradas para BAFICI 2026

Las entradas podrán comprarse online en bafici.org y en el Teatro San Martín, en avenida Corrientes 1530, de 10 a 21.30.

Durante los días del festival, las entradas también estarán disponibles online, así como en las demás sedes donde se realizará el BAFICI. Para sacar las entradas en las sedes, podrán pedirse desde 30 minutos antes de la primera función hasta el inicio de la última.

En cuanto a los precios, la entrada general costará $5.000, mientras que para jubilados y estudiantes costará $3.500.

El abono de 10 entradas tendrá un valor de $30.000. Además, quienes paguen con tarjetas del Banco Ciudad podrán acceder a promociones 2x1, sujetas a disponibilidad.

En las funciones gratuitas con reserva previa, las entradas podrán gestionarse con 48 horas de anticipación desde las 10, tanto en la plataforma del festival como en boleterías habilitadas. En los casos en que no se requiera inscripción, el acceso será por orden de llegada y según la capacidad de la sala.

Todas las sedes de BAFICI 2026

Las sedes de esta edición serán las siguientes: