Desfile militar y presencia de intendentes: el imponente acto por el 25 de Mayo en San Martín

Este lunes 25 de mayo , San Martín llevó adelante un imponente acto para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo . Con un marco espectacular, decenas de filas de policías, gendarmes, estudiantes de escuelas del departamento y agrupaciones tradicionalistas desfilaron por las calles de la ciudad.

Tal como estaba anunciado, las actividades comenzaron pasadas las 15 horas. Con las calles repletas de vecinos de todo el Este se acercaron a disfrutar de una jornada patriótica que prometía un despliegue casi sin precedentes. El desfile recorrió la avenida Alem hasta Pirovano, donde giró hacia el sur para luego finalizar frente al Museo Las Bóvedas.

En una tarde en la que el tiempo acompañó, las calles se engalanaron para recibir el desfile de escuelas, Policía, Gendarmería, Ejército Argentino, Bomberos, excombatientes y asociaciones tradicionalistas.

Miles de vecinos del Este se acercaron a disfrutar de una jornada patria.

Ya sobre el final, en el predio Las Bóvedas, se llevó a cabo un fogón patrio, donde la gente pudo degustar sopaipillas y chocolate caliente, todo acompañado por espectáculos artísticos que le dieron un toque distintivo.

El broche de oro lo pusieron las aeronaves que recorrieron el cielo de San Martín para generar asombro y alegría entre los miles de espectadores.

Acto 25 de Mayo en San Martin 2 Acto 25 de Mayo en San Martin 2 Julieta Caballero / MDZ

Cabe destacar que, además del intendente de San Martín, Raúl Rufeil, estuvieron presentes sus pares de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, y de Junín, Mario Abed. Todos ellos disfrutaron de la jornada desde el palco oficial, que se ubicó frente al Paseo de la Patria, a metros del Municipio.