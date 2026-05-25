Extendieron el Black Week mayorista y continúan los descuentos del 40%

Luego del intenso movimiento y las masivas ventas registradas durante los últimos siete días en los principales centros de abastecimiento de la provincia, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) confirmó de manera oficial la extensión del Black Week hasta el próximo domingo 31 de mayo.

La medida garantiza la continuidad de las fuertes promociones y rebajas que alcanzan hasta un 40% en mercaderías de consumo masivo.

La ambiciosa iniciativa comercial, que originalmente había sido pautada para desarrollarse entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo, superó las proyecciones iniciales del sector privado.

En el territorio mendocino, la propuesta despertó un marcado interés por parte del público debido a la inclusión de descuentos directos en rubros sensibles como alimentos secos, bebidas, artículos de limpieza profunda y perfumería general.

Las principales cadenas con sucursales físicas y canales digitales que ratificaron la extensión son Makro, Oscar David, Yaguar y Buj Supermercados, sumado a otros distribuidores regionales integrados a la red de CADAM.

Fuentes vinculadas a la organización empresaria explicaron que la prórroga de las jornadas de descuento responde de forma directa a la masiva afluencia de consumidores en los salones comerciales.

Black Week Oscar David mercaderia ofertas (1) Black Week se extiende hasta fines de mayo. Marcos Garcia / MDZ

Los mendocinos optaron por volcarse masivamente a las compras mayoristas con el fin específico de adelantar el abastecimiento mensual en medio de un contexto de retracción general del consumo.

Desde la Cámara sectorial recordaron que los mecanismos de rebajas varían de acuerdo a los criterios comerciales y logísticos de cada firma participante. No obstante, las promociones vigentes se encuentran plenamente garantizadas tanto para las compras presenciales en las grandes sucursales ubicadas en la provincia de Mendoza como a través de las respectivas plataformas virtuales y de comercio electrónico de las marcas adheridas.