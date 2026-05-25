El descuento en supermercados mayoristas se extiende: hasta cuándo

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) anunció la extensión hasta el 31 de mayo del Black Week Nacional Mayorista . Según indicó la Cámara, esta medida responde al impacto positivo registrado durante la primera semana de la iniciativa.

De esta manera, unos 200 locales mayoristas de todo el país continuarán ofreciendo promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo, entre ellos alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería. Cabe resaltar que la modalidad es tanto presencial como online, en el caso de los locales que tengan dicha facilidad.

Desde Cadam explicaron que la propuesta representa un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para intentar sostener el consumo en un escenario marcado por la retracción de ventas.

En ese contexto, la última Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y Autoservicios Mayoristas difundida por el Indec mostró que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) continúa en terreno negativo, con una caída de 4,4% durante abril.

El informe señaló además un balance negativo de 26,7% respecto de la situación comercial actual y de 12% en relación a los stocks en volumen, cifras que apenas logran compensarse con expectativas futuras levemente positivas.

Con esta iniciativa, los locales mayoristas buscan “combatir la inflación” y fortalecer el vínculo con comercios de cercanía como supermercados, almacenes, kioscos y perfumerías. Pese a esto, cabe resaltar que esta edición también evidenció una fuerte participación del consumidor final.

Las promociones incluyen descuentos de hasta el 40%, aunque cada empresa adherida define los productos alcanzados y las condiciones comerciales de las ofertas. “El objetivo de la acción es fomentar el consumo y acercar precios competitivos tanto a comerciantes como a las familias”, señalaron desde la entidad empresaria.