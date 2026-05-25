Apps de citas y ciberdelitos: las claves para evitar estafas y proteger tus datos

Las apps de citas se convirtieron en una herramienta cotidiana para conocer personas, generar vínculos e incluso construir relaciones estables. Sin embargo, mientras crece su uso, también aumentan las estafas , robos de identidad y maniobras de ingeniería social que aprovechan la confianza emocional de los usuarios.

Muchas veces, los ciberdelincuentes no necesitan hackear un dispositivo: les alcanza con manipular emocionalmente a una persona para obtener datos , dinero o acceso a cuentas personales. Por eso, es fundamental incorporar hábitos de ciberseguridad también en el mundo de las citas online.

Los ciberdelincuentes no necesitan hackear un dispositivo: les alcanza con manipular emocionalmente a una persona para obtener datos.

Estos son algunos consejos clave para navegar de forma más segura.

Aunque la conversación parezca genuina, evitá enviar datos sensibles durante las primeras interacciones: dirección, rutina diaria, lugar de trabajo, documentos, datos bancarios o información familiar. Los ciberdelincuentes suelen construir perfiles falsos muy convincentes para generar confianza y luego utilizar esos datos en fraudes, extorsiones o robo de identidad.

Desconfiá de los perfiles “perfectos”

Fotos demasiado producidas, historias poco coherentes o personas que rápidamente expresan sentimientos intensos pueden ser señales de alerta. Muchas estafas románticas funcionan creando vínculos emocionales acelerados para luego pedir dinero, ayuda económica o información privada. Si algo parece demasiado bueno para ser real, probablemente merezca una segunda revisión.

Nunca envíes dinero ni códigos de verificación

Una de las modalidades más frecuentes en apps de citas es el pedido urgente de dinero por supuestas emergencias, viajes o problemas personales. También es común que intenten obtener códigos de validación enviados por WhatsApp o SMS para tomar control de cuentas digitales. Ninguna persona que recién conocés debería necesitar acceso a ese tipo de información.

CIBER Una de las modalidades más frecuentes en apps de citas es el pedido urgente de dinero por supuestas emergencias, viajes o problemas personales. Archivo.

Verificá la identidad antes de avanzar

Antes de encontrarte personalmente o profundizar el vínculo, es recomendable hacer algunas validaciones básicas:

Buscar coincidencias del perfil en redes sociales,

Verificar si las fotos aparecen en Google Images,

Hacer una videollamada breve,

Prestar atención a inconsistencias en el relato.

Las identidades falsas siguen siendo una de las herramientas más utilizadas en delitos digitales.

Mantené las conversaciones dentro de la app

Las plataformas de citas suelen tener mecanismos de reporte y monitoreo de conductas sospechosas. Cuando la conversación pasa rápidamente a WhatsApp, Telegram o mensajes privados, se pierde parte de esa protección. Muchos estafadores intentan sacar la conversación de la app lo antes posible para evitar controles automáticos.

Activá todas las herramientas de seguridad disponibles

Usar contraseñas robustas, autenticación en dos pasos y mantener actualizado el celular sigue siendo clave. Además, es importante revisar los permisos que tienen las aplicaciones instaladas y evitar conectarse desde redes Wi-Fi públicas al compartir información sensible. La seguridad digital también forma parte del cuidado personal. En un contexto donde las relaciones comienzan cada vez más en entornos virtuales, incorporar hábitos de prevención puede evitar desde un robo de cuenta hasta situaciones de manipulación emocional o fraude económico.

CIBERDELINCUENTES Las plataformas de citas suelen tener mecanismos de reporte y monitoreo de conductas sospechosas. Archivo.

Porque en internet, igual que en la vida real, la confianza también debe construirse con precaución.

* Magalí Dos Santos. CEO de EDS Informática.