La nueva maniobra con la que estafan a compradores de motos en Mendoza

Las motos se transformaron en uno de los medios de transporte más utilizados en Mendoza . El aumento de precios de los autos, los costos del transporte y el crecimiento del trabajo de reparto hicieron que miles de personas buscaran alternativas más económicas y rápidas para moverse. En ese escenario, también empezaron a crecer las denuncias por nuevas modalidades de estafas vinculadas a créditos “a sola firma”.

La situación encendió las alertas de la Dirección de Defensa del Consumidor, desde donde advirtieron sobre un incremento de reclamos relacionados con ventas de motocicletas financiadas bajo promesas engañosas. Muchas de estas ofertas aparecen principalmente en redes sociales y apuntan a personas que necesitan acceder rápido a un vehículo para trabajar o movilizarse. La propuesta suele sonar tentadora: “solo con DNI”, “sin recibo de sueldo” y “entrega inmediata”.

El fenómeno aparece en paralelo al fuerte crecimiento del mercado de motos en Mendoza . Según datos relevados por el organismo, los patentamientos registraron un incremento interanual del 109%, consolidando a las motocicletas no solo como una opción económica, sino también como una herramienta de trabajo para miles de mendocinos.

Ofertas por redes sociales y créditos “solo con DNI” encendieron las alertas por nuevas estafas vinculadas a la compra de motos.

La modalidad detectada tiene un patrón que se repite. Todo comienza con publicaciones atractivas en redes sociales o avisos de agencias no oficiales que prometen acceder fácilmente a una moto financiada. En muchos casos, el comprador se acerca convencido de que podrá retirar el vehículo con pocos requisitos y cuotas accesibles.

Una vez que la persona muestra interés, desde la agencia le solicitan una seña o un adelanto de dinero para avanzar con la supuesta aprobación del crédito. El problema aparece después. Según explicaron desde Defensa del Consumidor, recién en esa instancia comienzan a exigir condiciones que antes no habían sido mencionadas, como garantes con altos ingresos o documentación adicional difícil de conseguir.

Cuando el cliente no logra cumplir esos nuevos requisitos, la operación queda frenada y empiezan los conflictos. En varias denuncias, las agencias retienen el dinero entregado argumentando gastos administrativos o costos de gestión que nunca habían sido aclarados previamente. Ahí es donde muchos consumidores descubren que fueron víctimas de una maniobra abusiva.

Las claves para evitar este tipo de estafas

Las ventas financiadas de motos están aumentando su participación y ya llegan a 40% de las operaciones totales Foto: Archivo Mdz Consumidores mendocinos denuncian que entregaron dinero para acceder a motos financiadas y luego les cambiaron las condiciones. Archivo Mdz

Entre las recomendaciones difundidas, se destaca pedir siempre una copia del contrato antes de entregar cualquier suma de dinero. También aconsejan solicitar por escrito todos los requisitos necesarios para acceder al crédito y verificar el valor total que finalmente se terminará pagando por la moto.

Otro punto importante es revisar si el comercio está habilitado y buscar referencias previas. Muchas de estas operaciones se promocionan únicamente por redes sociales o mediante perfiles que cambian constantemente de nombre. Esa falta de antecedentes dificulta después cualquier reclamo o seguimiento.

Además, recomiendan evitar decisiones apuradas frente a promociones que prometen aprobación inmediata o cuotas demasiado bajas. En varios casos denunciados, los compradores entregaron dinero sin leer condiciones completas y después descubrieron cargos o exigencias que nunca habían sido mencionadas. La necesidad de acceder rápido a una moto termina siendo aprovechada por quienes montan este tipo de maniobras.

Cómo denunciar en Mendoza

Las ventas de motos comenzaron 2025 por debajo de las de autos, dando un giro a la tendencia de los últimos años. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Defensa del Consumidor detectó un aumento de reclamos por compras de motos donde se prometían cuotas accesibles y aprobación inmediata. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las personas afectadas pueden iniciar un reclamo a través de Defensa del Consumidor. Antes de denunciar formalmente, se recomienda dejar asentada la queja en el Libro de Quejas del comercio o enviar un correo electrónico o carta documento al proveedor dejando constancia del conflicto.

También se puede recibir asesoramiento gratuito y sin necesidad de abogado a través de la línea 148, opción 20, del Centro de Contacto Ciudadano. Otra vía disponible es el WhatsApp 2617542335, además de la Ventanilla Única Federal y las oficinas de atención presencial distribuidas en distintos departamentos de Mendoza.

Mientras las motos siguen creciendo como alternativa de movilidad y fuente laboral, las autoridades advierten que también aumentan las maniobras engañosas alrededor de los créditos rápidos. Por eso, remarcan la importancia de informarse bien antes de firmar cualquier operación y desconfiar de las ofertas que prometen soluciones demasiado fáciles.