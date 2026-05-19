Cientos de motos clásicas coparon Mendoza con su elegancia en un evento mundial

Motos clásicas, recorridos por bodegas y música en vivo marcaron una nueva edición del Distinguished Gentleman’s Ride en Mendoza.

El tradicional Distinguished Gentleman’s Ride volvió a Mendoza con motos vintage, actividades culturales y un recorrido turístico.

El rugido de cientos de motos clásicas volvió a sentirse este domingo en Mendoza durante una nueva edición del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), el tradicional evento internacional que mezcla pasión por las dos ruedas, elegancia y solidaridad. Esta vez, el recorrido tuvo como escenario principal al departamento de San Martín y los Caminos del Vino.

La convocatoria reunió a motociclistas de distintos puntos de Mendoza, San Luis y también de Chile, que llegaron con motos vintage y de colección para participar de una jornada distinta. El evento no solo llamó la atención por la cantidad de vehículos, sino también por la estética: trajes, camisas, boinas y mucho estilo acompañaron la caravana.

Un evento solidario entre motores, música y vino Distinguished Gentleman Ride 2024 (treinta).JPG El Distinguished Gentleman’s Ride transformó las calles en una postal de motos clásicas y trajes elegantes.

Durante el cierre de la actividad se montó un espacio con música en vivo, puestos de artesanos y actividades para los asistentes. Durante toda la jornada hubo vecinos y turistas que se acercaron para sacar fotos y ver de cerca motos antiguas, restauradas y modelos difíciles de encontrar en la calle.

El Distinguished Gentleman’s Ride se realiza en distintas ciudades del mundo y tiene como objetivo generar conciencia sobre la salud masculina y el cáncer de próstata. Además, la iniciativa busca visibilizar problemáticas vinculadas a la salud mental, utilizando el motociclismo clásico como punto de encuentro.