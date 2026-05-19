Cientos de motos clásicas coparon Mendoza con su elegancia en un evento mundial
Motos clásicas, recorridos por bodegas y música en vivo marcaron una nueva edición del Distinguished Gentleman’s Ride en Mendoza.
El rugido de cientos de motos clásicas volvió a sentirse este domingo en Mendoza durante una nueva edición del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), el tradicional evento internacional que mezcla pasión por las dos ruedas, elegancia y solidaridad. Esta vez, el recorrido tuvo como escenario principal al departamento de San Martín y los Caminos del Vino.
La convocatoria reunió a motociclistas de distintos puntos de Mendoza, San Luis y también de Chile, que llegaron con motos vintage y de colección para participar de una jornada distinta. El evento no solo llamó la atención por la cantidad de vehículos, sino también por la estética: trajes, camisas, boinas y mucho estilo acompañaron la caravana.
Un evento solidario entre motores, música y vino
Durante el cierre de la actividad se montó un espacio con música en vivo, puestos de artesanos y actividades para los asistentes. Durante toda la jornada hubo vecinos y turistas que se acercaron para sacar fotos y ver de cerca motos antiguas, restauradas y modelos difíciles de encontrar en la calle.
El Distinguished Gentleman’s Ride se realiza en distintas ciudades del mundo y tiene como objetivo generar conciencia sobre la salud masculina y el cáncer de próstata. Además, la iniciativa busca visibilizar problemáticas vinculadas a la salud mental, utilizando el motociclismo clásico como punto de encuentro.
Con el paso de los años, el evento fue creciendo hasta convertirse en una cita fija para fanáticos de las motos vintage y de colección. En Mendoza, cada edición suma más participantes y transforma las calles en una especie de museo rodante a cielo abierto.
Entre motores, camperas de cuero y motos impecables, los fanáticos vivieron una jornada diferente que mezcló turismo, solidaridad y pasión fierrera.