Vuelven las clases públicas: la UBA protestará frente a Tribunales por la Ley de Financiamiento Universitario

Este martes 26 de mayo habrá clases públicas frente al Palacio de Tribunales, entre las 11 y las 17.

Las clases públicas son la manera de protestar que adoptó la UBA por el conflicto por la ley de financiamiento universitario.

En medio de una escalada en el conflicto por el financiamiento del sistema educativo superior, docentes, estudiantes y autoridades universitarias llevarán adelante este martes 26 de mayo una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. La medida busca elevar la presión sobre la Corte Suprema de Justicia para que se expida de forma definitiva sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795).

La actividad se desarrollará de 11:00 a 17:00, frente al Palacio de Tribunales. Entre los protagonistas más destacados, se espera que, a partir de las 15:00, participen figuras como la abogada Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

El conflicto por la ley de financiamiento universitario La tensión entre el Gobierno Nacional y la comunidad universitaria alcanzó niveles máximos tras meses de desencuentros: