Terror en el centro de Mendoza: encontraron una serpiente en un local

Una serpiente fue encontrada este viernes por la mañana en una ortopedia en la calle Rioja.

Este viernes por la mañana se encontraron a una serpiente de gran tamaño en el local Ortopedia San Jorge, ubicada en calle Rioja. La misma estaba ubicada en la vidriera del local, en pleno centro mendocino.

Una llamada alertó a la Policía Rural de que dos serpientes había aparecido en un local del centro de la Ciudad de Mendoza. Allí llegaron los efectivos para poder atrapar y resguardar a la serpiente.

Serpiente en una ortopedia de la Ciudad de Mendoza Uno de los encargados del local manifestó que la serpiente apareció en el techo y se trasladó a la vidriera que da sobre calle Rioja. Los clientes se sorprendieron y empezaron a los gritos, pero no pasó a mayores.