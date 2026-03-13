Un municipio capacitará gratis a los vecinos en primeros auxilios

Desde la próxima semana, el departamento de Godoy Cruz iniciará una capacitación clave para los vecinos del municipio. Se trata de un curso gratuito de primeros auxilios para dejar en claro cómo se debe actuar para aumentar las posibilidades de supervivencia. En este caso, el curso se realizará el lunes 16, a las 16.

En él podrán aprender medidas generales para una emergencia. Y está destinado a toda persona interesada en participar, con inscripción previa y cupos limitados.

Finalmente, las personas asistentes deberán llevar un alimento no perecedero y entregarlo en el ingreso al curso.

Reanimación Cardiopulmonar (RCP): maniobra de emergencia para asistir a una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio. Si se inicia de inmediato por parte de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, aumentan en un 40% las posibilidades de supervivencia.

Manejo de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA): dispositivo electrónico portátil que diagnostica y puede ayudar a restablecer el ritmo cardíaco cuando una persona sufre un paro cardíaco.

La maniobra de RCP, clave para los primeros auxilios.

Obstrucción de la Vía Aérea (OVA): se produce cuando las vías respiratorias altas se estrechan o bloquean, dificultando la respiración. Además, las zonas que pueden resultar afectadas son la tráquea, la laringe o la faringe.

La fecha indicada en el calendario es el próximo lunes 16 de marzo, a las 16. Se llevará a cabo en la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano, ubicada en Tomba 54.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden concretar en la página web del municipio.