Obrero, estudiante, padre y comunista: quién era el mendocino desaparecido e identificado en La Perla

Esta semana, la justicia federal de Córdoba confirmó que encontraron en La Perla los restos de doce personas desaparecidas durante la última dictadura, entre 1976 y 1983. Hoy, la asociación Hijos confirmó que entre los identificados está el mendocino Ramiro Bustillo Rubio.

Ramiro Bustillo Rubio nació el 7 de julio de 1950 en San Rafael . El mendocino fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977, en la vía pública de la Ciudad de Córdoba. En esa provincia vivía junto a su hijo y su esposa que estaba embarazada.

Bustillo Rubio cursaba el 4º año de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba en la automotriz Fiat como dibujante técnico y militaba en el Partido Comunista.

Según la reconstrucción de su caso, Bustillo Rubio estuvo cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2)" y en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio " La Perla ", lugar donde casi 50 años después encontraron sus restos. Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016, en la Sentencia del Juicio Megacausa " La Perla -La Ribera-D2".

El martes, el Juzgado Federal Número 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó sobre el resultado positivo de los trabajos realizados por los antropólogos forenses y confirmó el hallazgo de los restos de doce personas desaparecidas durante la última dictadura en el predio militar La Perla , en la zona de La Calera en Córdoba.

“Se pone en conocimiento de la opinión pública que, como resultado de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a raíz de las excavaciones realizadas en 2025 en el sitio denominado Loma del Torito, perteneciente a la Guarnición Militar de la Calera, ex Centro Clandestino de Detención La Perla, se ha obtenido un resultado parcial en relación con la identificación genética de 12 personas", informaron en un comunicado oficial.

Equipo Argentino de Antropología Forense El Equipo Argentino de Antropología Forense trabajando en La Perla. Equipo Argentino de Antropología Forense

El centro clandestino de detención La Perla

El centro clandestino La Perla estuvo a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez, fue uno de los centros de detención más grandes de Argentina y comenzó a funcionar en 1976 poco después del Golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se estima que allí estuvieron retenidas unas 2.500 personas en forma clandestina, la mayoría de ellas desaparecidas.

Luciano Benjamín Menéndez recibió trece condenas a cadena perpetua tras haber sido declarado culpable por delitos de lesa humanidad. Actualmente, La Perla es un espacio para la memoria y la promoción de los Derechos Humanos, con diversas actividades, muestras permanentes y visitas guiadas.