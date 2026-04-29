Mercado de Pases: las figuras mendocinas que Colón quiere 'robarse'

Aunque todavía falta para la apertura formal del mercado de pases , en Santa Fe ya comenzaron a sonar fuerte dos nombres del fútbol mendocino y ambos están vinculados a clubes de nuestra provincia. Colón empezó a mirar hacia Mendoza y puso el foco en Nicolás Ferreyra, delantero de Gimnasia, y Marcelo Eggel, volante ofensivo de Deportivo Maipú.

La intención del Sabalero es clara: reforzar peso ofensivo y sumar generación de juego pensando en el segundo semestre de la temporada. Por eso aparecen dos perfiles distintos pero complementarios, con actualidad destacada y proyección.

El primero de los apuntados es Nicolás Ferreyra, centrodelantero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, un clásico “9 de área” que viene mostrando regularidad y presencia. Con 1,88 de altura, se transformó en una referencia constante en el ataque mensana, fuerte en el juego aéreo, con capacidad de aguantar de espaldas y olfato de gol. Fue clave en el ascenso del Lobo.

Sus números en 2025 lo respaldan: fue una de las piezas clave del equipo con 9 goles y 4 asistencias, siendo protagonista en el proceso de consolidación del Lobo mendocino. Pero además hay un detalle no menor: La estructura futbolística de Colón saben bien lo que puede dar, aunque quien más lo conoce es Medrán, que ya lo dirigió en Mendoza y lo tendría bien considerado.

El otro nombre que apareció en carpeta es Marcelo Eggel, actual futbolista de Deportivo Maipú, uno de los volantes ofensivos con mejor presente en la categoría. Su perfil encaja en lo que busca Colón: un jugador con desequilibrio, llegada al gol y capacidad para pisar el área desde atrás.

Eggel cerró un gran 2025 con 33 partidos disputados, 5 goles y 3 asistencias, y en este 2026 ratificó su crecimiento: en apenas 9 encuentros ya suma 3 goles y 2 asistencias, consolidándose como una pieza cada vez más importante en el Cruzado.

Desde Santa Fe todavía no hubo negociaciones formales, pero en el mundo Colón la danza de nombres ya empezó y Mendoza aparece como una plaza fuerte para buscar soluciones.

Uno para terminar las jugadas. Otro para crearlas. Dos futbolistas en gran momento y un club grande que empieza a mirar de cerca. El mercado todavía no abrió, pero el ruido ya se siente.