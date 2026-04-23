Armani, Pezzella, Acuña, Montiel y uno más: River acelera para cerrar ¡a un quinto campeón del mundo en Qatar!

A falta de algunos meses para el próximo mercado de pases , River Plate comenzó a moverse con anticipación en la búsqueda de refuerzos y apunta a incorporar un delantero de jerarquía para el segundo semestre. La dirigencia activó gestiones y mantiene negociaciones abiertas con un club del exterior por otro campeón del mundo en Qatar, que se sumaría a Armani, Pezzella, Acuña y Montiel.

El nombre en cuestión es el de Ángel Correa , actualmente en Tigres UANL. Desde Núñez ya hubo contactos con el entorno del futbolista y con la institución mexicana, en tratativas que avanzan de manera progresiva.

Las conversaciones son encabezadas por Stefano Di Carlo, mientras el cuerpo técnico liderado por Eduardo Coudet continúa con la planificación deportiva en paralelo .

Uno de los factores que sostiene el optimismo en River es la predisposición del jugador, que dio el visto bueno para evaluar una posible transferencia. Esto permite que las negociaciones continúen abiertas, a la espera de avanzar en los detalles.

Correa , de 31 años, atraviesa su etapa en el fútbol mexicano tras una larga trayectoria en el Atlético de Madrid, donde se consolidó como un futbolista versátil en ataque.

angel correa Ángel Correa, el apuntado por River Plate. Instagram @angelcorrea32

Qué implica la operación por Ángel Correa

Más allá del interés mutuo, el acuerdo no resulta sencillo. El delantero tiene contrato vigente con Tigres hasta 2030, lo que implica que cualquier negociación deberá contemplar una cifra elevada. A su vez, el salario del jugador es otro aspecto relevante que River deberá considerar si pretende concretar la incorporación.

No es la primera vez que Correa aparece en el radar del club. En un mercado anterior, su nombre ya había sido evaluado como una opción para reforzar el plantel.

En ese contexto, el propio futbolista había señalado: “No hablé con Gallardo, así que no sé si es cierto el rumor, porque a mí no me informó nadie”, y agregó: "A uno lo pone contento porque es un grandísimo club. Él es un grandísimo entrenador y conozco a varios de los chicos que están en el plantel. No te puedo decir nada porque no sé qué va a pasar”.

Con este nuevo escenario, River retoma una negociación que podría convertirse en uno de los movimientos más relevantes del próximo mercado.