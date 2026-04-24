¿No hay 5 sin 6? Además de Ángel Correa, River va por un sexto campeón del mundo en Qatar y recibió un guiño

A poco más de dos meses para la apertura del mercado de pases , River Plate volvió a sacudir la escena con un nuevo objetivo de jerarquía internacional. Mientras avanzan las gestiones por Ángel Correa y el uruguayo Mauro Arambarri, en las últimas horas surgió un nombre que entusiasma aún más: Nicolás Otamendi.

El defensor campeón del mundo en Qatar dejó una señal que no pasó desapercibida en Núñez. Por primera vez, el experimentado central estaría dispuesto a considerar seriamente un regreso al fútbol argentino, una posibilidad que durante años había quedado relegada frente a su continuidad en Europa.

En el club millonario siguen de cerca su situación desde hace tiempo y saben que la decisión final dependerá del propio futbolista, quien priorizaría evaluar su futuro una vez finalizada la próxima Copa del Mundo, consciente de que, por su edad, podría tratarse de su última participación en ese certamen.

Nicolás Otamendi evalúa su futuro y en River crece la ilusión de sumarlo como refuerzo.

El interés de River no es el único. Otamendi también recibió propuestas desde Europa y Medio Oriente. Entre ellas aparece Valencia CF, institución en la que ya tuvo un paso destacado, además de ofertas provenientes del fútbol de Arabia Saudita, donde el atractivo económico suele ser determinante.

Actualmente, el zaguero atraviesa un presente sólido en SL Benfica, equipo en el que se consolidó como una pieza clave bajo la conducción de José Mourinho. Durante la última temporada, acumuló una importante cantidad de partidos y también aportó en ofensiva, reafirmando su vigencia en la elite.

River mantiene la ilusión intacta

Otro factor que alimenta el optimismo en River es la situación contractual del defensor. Su vínculo finaliza en junio, lo que permitiría una llegada sin costo de transferencia. Sin embargo, el principal obstáculo estaría en el salario, ya que competir con ofertas del exterior implicaría un esfuerzo económico considerable.

En este contexto, el club de Núñez sueña con sumar a un nuevo campeón del mundo a su plantel.