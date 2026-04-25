¿Nico Paz vuelve a Real Madrid? La portada de un diario español que anticipa el futuro del argentino

Real Madrid ya tendría una decisión tomada respecto de la cláusula de repesca que tiene con el Como 1907 por Nico Paz para la próxima temporada.

Nicolás Paz, con solo 21 años, es la gran promesa de la Selección argentina para el futuro y ya pareciera tener la convocatoria asegurada para el Mundial 2026. Actualmente es la gran figura del Como 1907 y uno de los futbolistas más destacados de toda la Serie A, de la que es el segundo máximo goleador con 12 tantos.

Real Madrid, club en el que se formó y debutó en el primer equipo en 2023, lo sigue de cerca desde que lo vendió en 2024 al cuadro italiano para que sumara minutos. La Casa Blanca lo transfirió con una cláusula especial de repesca para tener prioridad sobre otras escuadras en caso de que también estuvieran interesadas en él.

La portada de As que anticipa el futuro de Nico Paz en el Real Madrid Portada Diario As Nico Paz Real Madrid As adelantó que Real Madrid ejecutará la cláusula de repesca con Nico Paz. As Pues bien, ya desde el año pasado se viene hablando de que el Merengue la ejecutará, y este sábado As, uno de los diarios deportivos más importantes de España, anticipó que ya es una decisión tomada: "Nico Paz, primer fichaje", tituló en su portada del domingo, la cual dio a conocer esta tarde.

"El internacional argentino y el Como ya saben que el Madrid ejercerá la cláusula de recompra", detalló a continuación respecto del que sería el primer gran movimiento del mercado de pases del verano europeo para la temporada 2026/27, luego del Mundial.

Nico Paz Madrid Nico Paz jugó con el primer equipo del Real Madrid en la temporada 2023/24. @nicopaz1o