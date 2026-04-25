Polémico: Alpine resubió un video de Colapinto cantando La T y La M y le cortó la mención a Malvinas

Alpine borró un posteo en el que Colapinto entonaba la letra de "Para la Selección" y volvió a subirlo sin la parte en la que nombraba las islas.

Franco Colapinto se prepara para su Road Show de este domingo en Buenos Aires. Tanto él como los fanáticos del automovilismo están desbordantes de emoción por este histórico evento, y Alpine está intentando aprovechar al máximo esta oportunidad para conectar con el público argentino.

En ese sentido, durante la última semana la escudería francesa estuvo muy activa en redes y realizó muchos posteos alusivos para promocionar el espectáculo. Y todo venía andando sobre ruedas, valga la redundancia, hasta este sábado, cuando el equipo tomó una polémica decisión.

El video de Colapinto que Alpine resubió recortado El video de Colapinto que Alpine resubió recortado Esta tarde, la constructora publicó un video en el que se lo ve al piloto pilarense cantando Para la Selección, el popular tema que La T y La M compuso para el Mundial de Qatar 2022. A los pocos minutos, el posteo fue borrado y luego resubido, aunque con una pequeña pero trascendental modificación.

Es que en el nuevo clip, Alpine decidió recortar los primeros segundos y la pieza arranca con Colapinto entonando la primera estrofa de la canción a partir del tercer verso, que dice: "Es la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea...", obviando la parte en la que mencionan las Islas Malvinas.

La parte del video que recortó Alpine con la mención a Malvinas La parte del video que recortó Alpine con la mención a Malvinas "Dios en el cielo y en la Tierra, como en Malvinas, preparado pa' la guerra...", rezan los primeros dos versos de la letra que borró la escudería en este nueva versión del video. Esta decisión fue tomada, probablemente, con la idea que era un tema sensible para los seguidores británicos, pero no pasó desapercibida para los argentinos.