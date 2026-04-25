Cuenta regresiva: presentaron el Fórmula 1 que Franco Colapinto manejará en Palermo

La Ciudad de Buenos Aires empezó a palpitar el regreso de la Fórmula 1 con una postal que no pasó desapercibida: el auto que manejará Franco Colapinto en la exhibición de este domingo fue presentado en pleno centro porteño. Se trata de un Lotus E20 de 2012, modelo que llevó a Kimi Raikkonen al tercer puesto del campeonato mundial en aquella temporada, ahora adaptado con la estética del Alpine A526.

La puesta en escena, realizada en el Obelisco, reunió a fanáticos y turistas que se acercaron para observar de cerca un monoplaza que mezcla pasado y presente. La intervención visual le da una identidad renovada a un vehículo que ya es parte de la historia reciente de la categoría.

El evento marcará un hito simbólico: será la primera vez en 14 años que un Fórmula 1 vuelva a rodar en las calles de Buenos Aires . La expectativa crece a medida que se acerca la jornada del domingo, que promete convocar a una multitud.

El circuito diagramado recorrerá distintos puntos de Palermo, desde la intersección de Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares y Ugarteche, incluyendo un tramo de la Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador. El Monumento a los Españoles funcionará como uno de los escenarios principales del recorrido.

Las puertas se abrirán a las 8:30 y el piloto argentino realizará cuatro salidas a pista a lo largo del día: la primera alrededor de las 12:45, luego a las 14:30, otra a las 15:15 y un cierre previsto cerca de las 16:00. Como despedida, Colapinto recorrerá el trazado de 2.400 metros en un micro descapotable.

road show colapinto Gran expectativa por el road show de Franco Colapinto en Palermo.

Más allá de su valor histórico, el Lotus E20 ofrecerá una experiencia sonora que ya no es habitual en la Fórmula 1 actual: su motor V8 contrasta con los V6 híbridos modernos, mucho más silenciosos, por lo que quienes asistan podrán apreciar una diferencia notable, especialmente aquellos que nunca presenciaron un F1 en vivo.

De Fangio a Colapinto: un puente entre generaciones

La exhibición no se limitará a un solo vehículo. Colapinto también conducirá el Mercedes-Benz W196, conocido como “Flecha de Plata”, con el que Juan Manuel Fangio se consagró campeón mundial en 1954 y 1955. Este modelo, considerado revolucionario en su época, incorporaba avances como la inyección de combustible y la suspensión independiente.

La combinación de ambos autos propone un recorrido por distintas eras del automovilismo, uniendo el legado histórico con el presente del deporte.

Música, pantallas y acceso libre

El evento incluirá además dos escenarios principales en las plazas Seeber y Sicilia, con pantallas gigantes, DJs y la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11. También se montará un sector de Hospitality que recreará el paddock de la Fórmula 1, con espacios VIP ubicados detrás de los boxes.

Habrá áreas de acceso libre y gratuito, y desde la organización recomendaron asistir con anticipación. Se espera una convocatoria cercana a las 500.000 personas, en una jornada que combinará velocidad, historia y espectáculo en pleno corazón de la Ciudad.