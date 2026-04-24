El pedido especial para el Mercedes de Fangio que manejará Franco Colapinto en Buenos Aires

La pausa obligada de la Fórmula 1 reconfiguró la agenda del automovilismo internacional y puso el foco en Buenos Aires, donde Franco Colapinto se convertirá en el gran protagonista de un Road Show que combinará la tecnología actual con una pieza emblemática de la historia de la categoría .

El piloto surgido de Pilar participará de una exhibición en la que alternará entre un monoplaza moderno y una joya inspirada en los años dorados del automovilismo. Entre los vehículos elegidos aparece una recreación del Mercedes -Benz W196, símbolo de una época dominada por Juan Manuel Fangio.

La presencia de ese modelo no fue casual. Detrás de su inclusión hubo una condición concreta del entorno familiar del piloto: Aníbal Colapinto pidió “un auto descubierto para que se vea la cara de Franco”. El dato fue confirmado por Carlos Diforti, propietario del vehículo, quien además precisó que se trata de una réplica construida de manera artesanal durante varios años.

Aunque reproduce fielmente las líneas del modelo original, la unidad tiene adaptaciones inevitables. “El original tenía materiales como titanio y magnesio que hoy casi no existen. Por eso usamos un motor Mercedes más moderno, pero el resto es prácticamente igual”, explicó Diforti sobre las diferencias técnicas.

El Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio dominó la Fórmula 1 en la década del 50'.

El vehículo integra una colección privada y se exhibe en el Museo Fangio, en Balcarce. El atractivo central radicará en el cruce simbólico entre dos generaciones del automovilismo nacional. “Es el representante argentino después de muchos años y tiene condiciones para llegar muy lejos”, sostuvo el empresario en diálogo con TN.

Expectativa por el Road Show de Franco Colapinto

La exhibición se desarrollará en un circuito callejero montado en la zona del Monumento de los Españoles, con un recorrido que incluirá tramos de la avenida del Libertador y calles aledañas. La propuesta contempla varias salidas a pista con distintos vehículos.

road show colapinto Todo listo para el Road Show de Franco Colapinto en Palermo.

Colapinto abrirá su participación al mediodía con un Lotus E20 de 2012, decorado con la estética de Alpine. Más tarde será el turno del modelo inspirado en la histórica “Flecha de Plata”, antes de volver a girar con el monoplaza moderno y cerrar la jornada en un recorrido final a bordo de un bus descapotable.

La agenda comenzará desde la mañana con actividades paralelas, incluyendo espectáculos musicales y espacios para el público. La combinación de historia, tecnología y cercanía con los fanáticos convierte al evento en una de las grandes atracciones del fin de semana en la ciudad.