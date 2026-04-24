La emoción de Franco Colapinto a horas de su histórico Road Show en Argentina: "Es un sueño hecho realidad"

Franco Colapinto habló este viernes con los medios y expresó sus sensaciones en la previa del evento que realizará el domingo en Buenos Aires.

Franco Colapinto correrá este fin de semana en un evento especial de Alpine y la Fórmula 1 en Argentina. Este viernes por la mañana concedió una conferencia de prensa y afirmó que se encuentra "emocionado" con respecto a su presentación del próximo domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde protagonizará un Road Show.

El pilarense comentó que estuvo en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez: "Lo veo muy bien, no hay nada de lo que había antes, están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país". En este sentido, subrayó que el histórico trazado "va por muy buen camino, tiene mucho trabajo por delante. Están haciendo todos los pasos correctos para proyectar una carreraoficial de acá al 2027 o 2028".

Franco Colapinto destacó la importancia del evento en Argentina Franco Colapinto destacó la importancia del evento en Argentina Con respecto al Road Show que dará este domingo, en el que se espera la presencia de 500 mil personas, Colapinto destacó: "Que se sumen los medios oficiales de la F1 es algo único. A ningún otro Road Show fueron. Que tengan la necesidad de venir o lo vean como algo positivo es algo importante para la Argentina y también para mí. Nos permite demostrar lo que puede generar un evento así. Es importante para que vuelvan al país, es el primer pasito: mostrar lo que genera este deporte. La forma más fácil de explicársela es en la pista, o en la Avenida".

A su vez, reconoció que lo pone muy contento que su familia pueda verlo "de cerca vestido de piloto". "Son muchas cosas lindas las que me pasan. Volver al país siempre es especial, me recarga y me hace volver a poner los pies en la tierra", añadió. Y al ser consultado por el fanatismo que generó en el público argentino, el pilarense reconoció: "Es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo. El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas".