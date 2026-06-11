Horarios y cómo ver la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 con el objetivo de recuperarse tras un complicado paso por Mónaco.

Franco Colapinto volverá a la acción este fin de semana cuando dispute el Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia en la máxima categoría y recuperar terreno después de una carrera complicada en Mónaco.

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This time we head to the Circuit de Barcelona-Catalunya #F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/cgho8HpDKP — Formula 1 (@F1) June 8, 2026 El representante de Alpine llega a Barcelona luego de finalizar decimoquinto en el trazado callejero del Principado, una actuación que estuvo lejos de las expectativas y que no le permitió pelear por los puntos. Sin embargo, el objetivo ahora será dejar atrás ese resultado y aprovechar las características del circuito catalán para volver a mostrar un mejor rendimiento.

Antes de Mónaco, Colapinto había protagonizado dos de sus actuaciones más destacadas en la Fórmula 1, con un séptimo puesto en Miami y una sexta colocación en Canadá, resultados que marcaron sus mejores producciones desde su llegada a la categoría.

colapinto sprint Franco Colapinto intentará recuperar terreno en la lucha de la zona media. X @AlpineF1Team Colapinto busca volver a la pelea por los puntos El argentino encara la cita española con optimismo y con mejores sensaciones respecto al comportamiento del monoplaza. Durante la previa del fin de semana aseguró sentirse cada vez más cómodo con el auto y destacó los avances logrados por el equipo en las últimas semanas.

El Circuito de Barcelona-Cataluña es un escenario conocido para Colapinto gracias a los ensayos de pretemporada realizados allí. Además, se trata de un trazado considerado ideal para evaluar el rendimiento general de los monoplazas debido a su combinación de curvas rápidas, sectores técnicos y largas rectas.