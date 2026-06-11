La fuerte confesión de una joya de la Fórmula 1 sobre Messi que sorprendió en la previa del GP de España

Una de las grandes sensaciones de la Fórmula 1 reconoció su admiración por Lionel Messi y destacó a la Selección argentina entre las candidatas al Mundial 2026.

Lionel Messi, cuando estuvo presente en el GP de Miami de la Fórmula 1.

Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de España, Kimi Antonelli dejó en claro que además de su pasión por el automovilismo tiene una admiración especial por Lionel Messi. El joven piloto italiano, una de las grandes revelaciones de la Fórmula 1, habló sobre el Mundial 2026 durante una conferencia de prensa compartida con Franco Colapinto y Carlos Sainz.

La charla tomó un tono distendido cuando el periodista Tom Clarkson mencionó la Copa del Mundo. Con una sonrisa, Antonelli lanzó: "Por cierto, no me preguntes sobre el Mundial", en referencia a la ausencia de Italia en el torneo. Sin embargo, terminó respondiendo quiénes considera que son los principales candidatos.

El elogio de Antonelli para Messi y la Selección argentina No es la primera vez que Antonelli habla de Messi: tras ganar el Gran Premio de Miami, donde compartió un breve encuentro con el rosarino, llegó a afirmar que "el GOAT del fútbol" le había dado suerte.

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El argentino llegó con su familia, se subió al Mercedes de Antonelli y se saludó con Franco Colapinto.



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qVfVqBpiNq — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 3, 2026 "Soy un gran fan de Messi desde la época en que jugaba en el Barcelona", confesó el piloto de Mercedes. Luego agregó que ve a la Selección argentina entre los equipos con más posibilidades de pelear por el título, aunque remarcó que la competencia será muy pareja.

"Argentina es muy fuerte, España muy fuerte, Inglaterra es muy fuerte, Alemania también", explicó Antonelli, quien evitó inclinarse por un único favorito. De todos modos, dejó en evidencia su simpatía por el equipo de Lionel Scaloni y por el capitán argentino, uno de sus ídolos deportivos desde la infancia.