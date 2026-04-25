En vivo: el Inter Miami de Messi busca la punta de su zona e iguala 0-0 con New England Revolution
El Inter Miami se mide contra New England Revolution en el Nu Stadium. En caso de ganar, podría quedar primero de la Conferencia Este.
En su décima presentación en la MLS 2026, el Inter Miami de Lionel Messi recibe a New England Revolution en un duelo clave por los primeros puestos de la Conferencia Este. En caso de ganar, el cuadro rosa podría alcanzar la punta de su zona, aunque dependerá del resultado de Nashville.