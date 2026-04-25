Sufre Ancelotti: nuevo mazazo para la Selección de Brasil a 47 días del Mundial
En medio de un contexto plagado de malas noticias, se confirmó que una figura de la Selección de Brasil se perderá la Copa del Mundo por lesión. Quién es.
El panorama se complica cada vez más para Carlo Ancelotti, que no para de sumar dolores de cabeza. A poco menos de dos meses del Mundial 2026, la Selección de Brasil recibió un golpazo que impacta de lleno en la planificación para la gran cita.
En este caso, el que aparece en el centro de la escena es Éder Militao. El zaguero del Real Madrid encendió las alarmas en el duelo ante Deportivo Alavés por la Liga de España, cuando debió salir reemplazado tras sentir una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda.
Con el correr de las horas, se confirmó el peor escenario: el defensor padece una lesión en el bíceps femoral que requeriría intervención quirúrgica. De confirmarse, no solo se despedirá del tramo final de la temporada con el Merengue, sino que también será baja en la lista de la Verdeamarela para la Copa del Mundo.
Las otras figuras que Brasil perdería para el Mundial 2026
La noticia genera mucha preocupación en Brasil, que atraviesa un momento delicado en lo que respecta a los lesionados. Días atrás, Estevao Willian, la joya de 18 años del Chelsea, sufrió una lesión de grado cuatro en el isquiotibial y es poco probable que llegue en óptimas condiciones al torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
Como si poco, anteriormente ya se había confirmado la baja de Rodrygo, el extremo del Real Madrid, quien se rompió el ligamento cruzado anterior del menisco externo y quedó automáticamente descartado. Durísimo.