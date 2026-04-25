Sufre Ancelotti: nuevo mazazo para la Selección de Brasil a 47 días del Mundial

En medio de un contexto plagado de malas noticias, se confirmó que una figura de la Selección de Brasil se perderá la Copa del Mundo por lesión. Quién es.

Brasil no para de recibir golpazos en vísperas de la Copa del Mundo.

El panorama se complica cada vez más para Carlo Ancelotti, que no para de sumar dolores de cabeza. A poco menos de dos meses del Mundial 2026, la Selección de Brasil recibió un golpazo que impacta de lleno en la planificación para la gran cita.

En este caso, el que aparece en el centro de la escena es Éder Militao. El zaguero del Real Madrid encendió las alarmas en el duelo ante Deportivo Alavés por la Liga de España, cuando debió salir reemplazado tras sentir una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda.

Con el correr de las horas, se confirmó el peor escenario: el defensor padece una lesión en el bíceps femoral que requeriría intervención quirúrgica. De confirmarse, no solo se despedirá del tramo final de la temporada con el Merengue, sino que también será baja en la lista de la Verdeamarela para la Copa del Mundo.

Militao será operado en Real Madrid y se perderá el Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Militao será operado en Real Madrid y se perderá el Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Foto: Patrick Fallon

Las otras figuras que Brasil perdería para el Mundial 2026 La noticia genera mucha preocupación en Brasil, que atraviesa un momento delicado en lo que respecta a los lesionados. Días atrás, Estevao Willian, la joya de 18 años del Chelsea, sufrió una lesión de grado cuatro en el isquiotibial y es poco probable que llegue en óptimas condiciones al torneo en Estados Unidos, México y Canadá.