Coudet, lapidario: el jugador de River al que dejó afuera de los citados para reemplazarlo por un juvenil sin contrato

La lista de concentrados de River para enfrentar a Aldosivi dejó una señal fuerte que se repite por segundo partido consecutivo: la nueva ausencia de Kevin Castaño . No es un hecho aislado, sino la continuidad de una decisión de Eduardo Coudet que empieza a marcar tendencia.

Desde la llegada del Chacho al banco millonario, el mediocampista colombiano venía sumando minutos de manera esporádica: ingresó 18 minutos ante Sarmiento y 4' ante Estudiantes de Río Cuarto. Su gran chance como titular llegó en el duelo ante Carabobo por la Copa Sudamericana, aunque quedó muy expuesto ya que jugó el DT lo sacó en el entretiempo disgustado por su nivel.

A partir de ese momento, su lugar en la consideración cayó de forma evidente. Ni siquiera la baja de Fausto Vera modificó el panorama y Coudet decidió prescindir de Castaño en el Superclásico , dejando en claro que la decisión responde a cuestiones estrictamente futbolísticas.

La gran sorpresa de Coudet en la lista de River

Pero lo que más ruido generó en Núñez fue el nombre que aparece por encima suyo. El Lucas Silva, volante central de 19 años, subió a entrenarse con Primera en la semana y se metió directamente en la lista para el duelo frente al Tiburón en el Monumental. ¿El dato más llamativo? El juvenil todavía no firmó su primer contrato profesional.

A poco más de un año de su llegada, el ciclo de Castaño en River parece estar cerca del final. Lejos de justificar los U$S 15.000.000 que se pagaron por su pase, el ex Krasnodar de Rusia nunca logró afianzarse y, sin lugar en la consideración del técnico, su futuro empieza a escribirse lejos del Monumental.