River recibe a Aldosivi tras la caída en el Superclasico que dejó secuelas: hora y TV

El River de Eduardo Coudet vuelve al Monumental con la necesidad de un triunfo que aleje los fantasmas de la derrota ante Boca.

River Plate recibirá este sábado a Aldosivi, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego del duro golpe que representó la derrota ante Boca en el Superclásico.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

River va por la levantada tras la dura derrota en el Superclásico El Millonario llega a este encuentro de capa caída, luego de perder 1-0 contra el Xeneize, que se impuso gracias al gol de penal de Leandro Paredes. Pese a la derrota, el conjunto de Núñez, que es dirigido por Eduardo “Chacho" Coudet, se mantiene segundo en la Zona B a solo cuatro puntos del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza, y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs de este Apertura.

De cara a este encuentro, River no podrá contar con varias de sus figuras: Franco Armani, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero y Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes lesiones.

Lesión Sebastián Driussi Driussi volvió a lesionarse en River durante el Superclásico y será baja por varios partidos. Fotobaires