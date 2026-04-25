River recibe a Aldosivi tras la caída en el Superclasico que dejó secuelas: hora y TV
El River de Eduardo Coudet vuelve al Monumental con la necesidad de un triunfo que aleje los fantasmas de la derrota ante Boca.
River Plate recibirá este sábado a Aldosivi, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego del duro golpe que representó la derrota ante Boca en el Superclásico.
El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.
River va por la levantada tras la dura derrota en el Superclásico
El Millonario llega a este encuentro de capa caída, luego de perder 1-0 contra el Xeneize, que se impuso gracias al gol de penal de Leandro Paredes. Pese a la derrota, el conjunto de Núñez, que es dirigido por Eduardo “Chacho" Coudet, se mantiene segundo en la Zona B a solo cuatro puntos del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza, y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs de este Apertura.
De cara a este encuentro, River no podrá contar con varias de sus figuras: Franco Armani, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero y Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes lesiones.
Aldosivi, por su parte, es uno de los peores equipos en lo que va de 2026 en la Primera División del fútbol argentino, ya que, está penúltimo en la Zona B con solo siete unidades y es uno de los dos elencos, junto a Deportivo Riestra, que todavía no pudo ganar. En la última fecha, el equipo marplatense estuvo muy cerca de conseguirlo ante Racing, pero la Academia logró llegar a la igualdad en los últimos minutos.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
- Torneo Apertura
- Zona B – fecha 16
- River – Aldosivi
- Estadio: Monumental
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Nicolás Lamolina
- Hora: 21:30. TV: TNT Sports Premium
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Aldosivi: Axel Werner; Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya; Lucas Rodríguez, Martín García, Esteban Rolón, Rodrigo González; Felipe Anso, Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
Fuente: NA