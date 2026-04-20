El sugestivo posteo de Kevin Castaño tras la derrota de River ante Boca, clásico al que no fue convocado

Kevin Castaño se quedó afuera de la nómina de Coudet para el Superclásico y poco después del partido subió una imagen a sus redes que generó revuelo.

Castaño no se quedó callado tras el Superclásico y subió una foto que invita a la especulación. ¿Qué quiso decir?

La ausencia de Kevin Castaño en la lista de convocados de Eduardo Coudet para el Superclásico generó una grata sorpresa en River. En la dura caída ante Boca en el Monumental, el Chacho decidió prescindir del volante colombiano y eso dejó mucha tela por cortar.

La fuerte decisión del técnico millonario generó un mayor impacto simplemente por contexto, ya que el equipo necesitaba variantes en el medio tras la sensible baja de Fausto Vera. Como si fuera poco, el ex Krasnodar venía de ser titular entre semana en el ajustado triunfo ante Carabobo por la Copa Sudamericana, aunque su flojo nivel lo llevó a salir en el entretiempo.

La foto que publicó Kevin Castaño tras el Superclásico al que no lo convocaron Horas después del 0-1 vs. el Xeneize, el propio futbolista publicó una enigmática historia en su cuenta de Instagram: una imagen suya junto a su familia, con el detalle de que su esposa e hija están vestidas con los colores riverplatenses en lo que parecería ser la antesala del Superclásico. También acompañó el posteo con un corazón rojo, en una foto que causó revuelo entre los hinchas.

La publicación en Instragram de Kevin Castaño tras el River 0-1 Boca. El colombiano ni siquiera fue convocado por Coudet. La publicación en Instragram de Kevin Castaño tras el River 0-1 Boca. El colombiano ni siquiera fue convocado por Coudet.

El alarmante presente del colombiano en River A principios de 2025, el club de Núñez compró a Castaño por una cifra cerca a los ¡U$S 15.000.000! a pedido de Marcelo Gallardo y su rendimiento siempre estuvo muy por debajo de los esperado. De hecho, el Muñeco dejó de tenerlo en consideración durante los partidos previos a su renuncia.