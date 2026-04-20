El sugestivo posteo de Kevin Castaño tras la derrota de River ante Boca, clásico al que no fue convocado
Kevin Castaño se quedó afuera de la nómina de Coudet para el Superclásico y poco después del partido subió una imagen a sus redes que generó revuelo.
La ausencia de Kevin Castaño en la lista de convocados de Eduardo Coudet para el Superclásico generó una grata sorpresa en River. En la dura caída ante Boca en el Monumental, el Chacho decidió prescindir del volante colombiano y eso dejó mucha tela por cortar.
La fuerte decisión del técnico millonario generó un mayor impacto simplemente por contexto, ya que el equipo necesitaba variantes en el medio tras la sensible baja de Fausto Vera. Como si fuera poco, el ex Krasnodar venía de ser titular entre semana en el ajustado triunfo ante Carabobo por la Copa Sudamericana, aunque su flojo nivel lo llevó a salir en el entretiempo.
La foto que publicó Kevin Castaño tras el Superclásico al que no lo convocaron
Horas después del 0-1 vs. el Xeneize, el propio futbolista publicó una enigmática historia en su cuenta de Instagram: una imagen suya junto a su familia, con el detalle de que su esposa e hija están vestidas con los colores riverplatenses en lo que parecería ser la antesala del Superclásico. También acompañó el posteo con un corazón rojo, en una foto que causó revuelo entre los hinchas.
El alarmante presente del colombiano en River
A principios de 2025, el club de Núñez compró a Castaño por una cifra cerca a los ¡U$S 15.000.000! a pedido de Marcelo Gallardo y su rendimiento siempre estuvo muy por debajo de los esperado. De hecho, el Muñeco dejó de tenerlo en consideración durante los partidos previos a su renuncia.
Ya con Coudet, el panorama se volvió aún más cuesta arriba para el mediocampista que está próximo a jugar el Mundial con la Selección colombiana. A lo largo de 2026 tan solo disputó seis encuentros y acumuló un total de 137 minutos en cancha, números que preocupan y mucho teniendo en cuenta la inversión que River hizo por él en su momento.