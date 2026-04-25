La tajante decisión de Benfica tras la dura sanción de la UEFA a Prestianni por "insultos homofóbicos"

El episodio entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr que recorrió el mundo desde aquel 17 de febrero, en el cruce entre Benfica y Real Madrid por la Champions League, tuvo un desenlace inesperado. A poco más de dos meses de aquel episodio, la UEFA hizo efectivo el castigo para el jugador de la Selección argentina .

El viernes pasado, el Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo sacó un comunicado oficial donde confirmó una suspensión de seis partidos para el ex Vélez. Sin embargo, la pena no fue aplicada por racismo, tal como había acusado el crack brasileño, sino más bien por una “conducta discriminatoria homófoba”.

Claro, porque en su descargo ante la UEFA , el extremo de 20 años aseguró que al taparse la boca le había dicho "maricón" y no "mono" como acusó el delantero del Real Madrid. En definitiva, esa admisión terminó siendo clave en una resolución que, por los argumentos, terminó siendo mucho más dura de lo normal.

No obstante, en Benfica entendieron que no había demasiado margen para discutir el fallo contra Prestianni. Po eso optaron por no avanzar con una apelación y dar por cerrada la situación desde el plano legal, aunque el impacto deportivo ya está en marcha.

Benfica Real Madrid Vinícius Prestianni Prestianni, sancionado por la UEFA tras insultos a Vinícius. EFE

una de las seis fechas ya fue cumplida en la revancha disputada en el Santiago Bernabéu. Ahora le quedan cinco partidos de suspensión, aunque tres de ellos quedaron en suspenso durante un período de prueba de tres años, sujeto a que haya reincidencia.

El pedido que pondría en riesgo las chances del argentino de ir al Mundial

De todos modos, la historia podría sumar otra polémica grande: la UEFA solicitó que la FIFA extienda el castigo a nivel global y eso podría impactar de lleno en la Selección. ¿El motivo? Prestianni pelea por un lugar en la lista de Lionel Scaloni y, si el pedido avanza, podría perderse los primeros partidos de una eventual convocatoria para la Copa del Mundo.