Atento, Messi: la decisión del Inter Miami con el DT interino tras el triunfo ante Colorado Rapids

Luego de la ajustada victoria por 3-2 en su visita a Denver, el Inter Miami tomó una decisión con Hoyos, el entrenador interino que reemplazó a Mascherano.

Tras la salida de Javier Mascherano y la rápida asunción de Guillermo Hoyos, Inter Miami logró una valiosa victoria 3-2 ante Colorado Rapids por la MLS con un doblete de Lionel Messi. En ese contexto, la dirigencia ya tomó una postura clara respecto al futuro del entrenador que hoy conduce a Lionel Messi y el resto del plantel.

Uno de los dueños del club, David Beckham, aseguró que en algún momento deberán buscar un nuevo DT, aunque dejó en claro que no será en lo inmediato. Por ahora, la decisión institucional es no avanzar en negociaciones y respaldar el proceso que encabeza Hoyos, según informó Olé.

El Inter Miami ratificó a Hoyos como el DT hasta el Mundial 2026 Este respaldo implica que el entrenador continuará en el cargo al menos durante los próximos meses, con la intención de evaluar su trabajo en un tramo determinante de la temporada. La dirigencia considera que es momento de darle continuidad y estabilidad al equipo tras el cambio reciente.

Ángel Guillermo Hoyos Guillermo Hoyos seguirá siendo el DT del Inter Miami hasta el Mundial 2026. FotoBaires

De esta manera, Hoyos seguiría al frente de Inter Miami, como mínimo, hasta julio, en coincidencia con la disputa del Mundial 2026. Durante ese período, la MLS entrará en receso y su continuidad más allá de esa fecha dependerá de los resultados y del balance que realice el club una vez finalizada la competencia internacional.