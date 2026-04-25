Antes de su exhibición en Argentina, Franco Colapinto estuvo en la estancia de un reconocido enólogo mendocino

En medio de su paso por Argentina , Franco Colapinto pasó por la estancia de un reconocido enólogo mendocino , ubicada en la localidad de Los Cardales, en la provincia de Buenos Aires, donde disfrutó de un poco de la esencia mendocina.

Cabe destacar que el piloto oriundo de Pilar tiene este domingo una cita con la historia, cuando brinde una exhibición a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. Sin embargo, eso no quita que pueda distenderse. Con ese plan es que fue a Estancia Vigil, del reconocido enólogo mendocino Alejandro Vigil .

La presencia de Colapinto en la estancia fue compartida por el propio Alejandro Vigil. "Cuando te visita Franco Colapinto en Estancia Vigil. ¡Muchas felicidades!", escribió el enólogo en sus redes sociales. En el posteo se puede ver al piloto disfrutando de las bondades del lugar.

Minutos después, Vigil también publicó una imagen en la que se lo ve a Colapinto con una botella de vino. "Alegría enorme que llegara esta botella a tus manos. Abrazo enorme", expresó el enólogo en sus redes.

Posteo Vigil sobre Colapinto

Los autos con los que Franco Colapinto recorrerá las calles de la Ciudad de Buenos Aires

Cabe destacar que esta visita de Colapinto se da en la antesala del Road Show que el piloto brindará por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la exhibición, el argentino subirá a bordo de un Lotus E20 de 2012, modelo que llevó a Kimi Raikkonen al tercer puesto del campeonato mundial en aquella temporada, ahora adaptado con la estética del Alpine A526.

colapinto buenos aires El monoplaza que conducirá Franco Colapinto fue exhibido en el Obelisco. Instagram @alpinef1team

Además, también manejará una réplica del Mercedes-Benz W196, el auto con el que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo y dejó una huella imborrable en el automovilismo.

La presencia de ese modelo en las calles de Buenos Aires no es un detalle más dentro del evento. Representa un vínculo directo con una de las etapas más influyentes de la Fórmula 1 y con el piloto que elevó el nombre de Argentina a lo más alto del deporte.