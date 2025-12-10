Abrirán un archivo sobre la dictadura en Mendoza que podrá ser consultado en la ex-D2

El documento se llamará Susana Muñoz en homenaje a la incansable militante por los derechos humanos mendocina. Será de consulta libre y abierta.

Este miércoles se celebra el Día de los Derechos Humanos como cada 10 de diciembre, en homenaje a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de la Asamblea General de la ONU. En Mendoza se conmemora de manera especial, con un evento simbólico que recuerda los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex D2.

Se trata de la apertura del Archivo Provincial de la Memora llamado simbólicamente Susana Muñoz, en homenaje a la militante detenida en la última dictadura militar e incansable luchadora por los derechos humanos mendocina. Un archivo que llevó varios años de trabajo y con la presentación este miércoles pasará a ser de consulta pública.

La actividad será a las 20 en la explanada del Espacio para la Memoria Mendoza ex-D2 (Belgrano 179, Ciudad de Mendoza). Habrá un acto de presentación.

espacio para la memoria exd2 38 Rodrigo D'Angelo / MDZ Una fecha particular en el país además, porque en la jornada de este martes (9 de diciembre) se conmemoró un nuevo aniversario, el 40, de la lectura del histórico fallo que culminó con el proceso judicial al que fueron sometidos los principales integrantes de las Juntas Militares.

Quién fue Susana Muñoz Susana Muñoz nació en Mendoza y fue militante estudiantil. En 1976 fue detenida clandestinamente en Santa Fe y luego su detención transparentada -aunque arbitraria- en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Al ser liberada marchó al exilio en México y volvió al país con la restitución de la democracia. Allí comenzó su incansable labor por la Memoria, la Verdad y la Justicia.