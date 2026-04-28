El club mendocino que presentó a sus planteles como si fueran figuritas Panini y revolucionó las redes

En tiempos donde comunicar también es competir, hay clubes que entienden que la creatividad puede marcar la diferencia. Y eso fue exactamente lo que hizo Tres Acequias de Medrano, que encontró una manera tan simple como brillante de presentar a sus planteles de Primera y Reserva: transformó a sus jugadores en figuritas estilo Panini. La idea tuvo un enorme impacto en redes sociales. Cada jugador apareció presentado como una auténtica figurita coleccionable, con diseño prolijo, identidad visual clara y ese aire de álbum mundialista que inmediatamente conecta con el hincha.

Sí, como esas que marcaron la infancia de generaciones enteras y que cada Mundial vuelven a convertirse en una obsesión. Con ese formato clásico, reconocible y cargado de nostalgia, el club mendocino decidió dar a conocer a sus futbolistas y rápidamente logró algo que hoy vale muchísimo: llamar la atención.

La propuesta tuvo un enorme impacto en redes sociales. Cada jugador apareció presentado como una auténtica figurita coleccionable, con diseño prolijo, identidad visual clara y ese aire de álbum mundialista que inmediatamente conecta con el hincha.

Pero no fue solo una cuestión estética. La idea tuvo varios detalles que muestran una gestión pensada y cercana. No se trató simplemente de subir una foto bonita: hubo un trabajo de pertenencia, de valorización del jugador y también de construcción de identidad institucional.

Cada futbolista pasó a ocupar un lugar especial dentro del relato del club. No fue solo “el 9” o “el arquero”, sino una pieza importante de una colección que representa al equipo y a la historia que quieren construir.

Ese tipo de acciones parecen pequeñas, pero generan algo enorme: sentido de pertenencia. El jugador se siente valorado, el hincha se engancha y el club logra una conexión distinta con su comunidad.

En categorías donde muchas veces cuesta visibilidad, ideas como esta hacen ruido del bueno. Hablan de dirigentes que entienden que hoy también se juega fuera de la cancha.

Y Tres Acequias lo entendió perfecto.

La repercusión fue inmediata. Comentarios positivos, compartidos, interacciones y muchos usuarios destacando la originalidad de una iniciativa que salió de lo habitual y logró instalarse rápidamente.

Porque no siempre hace falta un gran presupuesto para destacarse. A veces alcanza con una buena idea.

Y en Medrano, encontraron una que vale como figurita difícil.